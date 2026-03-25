CGTN: Como Xiongan está evoluindo para se tornar um modelo de crescimento urbano de alta qualidade

A CGTN publicou um artigo explorando a transformação da Nova Área de Xiongan em um modelo urbano moderno, destacando o sucesso da realocação ordenada das funções não capitais de Pequim como o principal condutor desse processo. O texto enfatiza as conquistas centradas no ser humano, impulsionadas por investimentos massivos, garantias políticas e medidas de integração. O artigo fala sobre os marcos científico-tecnológicos que aceleram as novas forças produtivas de qualidade, posicionando Xiongan como uma zona de demonstração para o desenvolvimento equilibrado e de alta qualidade, sob o 15º Plano Quinquenal.

BEIJING, March 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Todas as manhãs, Wang Helai, de 70 anos, e sua esposa caminham ao longo da recém-restaurada trilha do Rio Longquan, perto da sua casa na Nova Área de Xiongan, na província de Hebei. O que antes era um leito seco, fragmentado e repleto de lixo, agora é um curso d'água límpido, margeado pela vegetação. Após a caminhada, eles seguem direto para o refeitório comunitário do seu condomínio, onde as refeições são adaptadas para idosos e oferecem descontos para pessoas com mais de 60 anos. A filha do casal, que administra uma academia nas proximidades, costuma atuar como voluntária na comunidade. Para a família, educação, saúde, compras e lazer estão todos a um raio de 15 minutos. Esse fluido "círculo de vida de 15 minutos" ilustra como Xiongan transformou o cotidiano dos moradores comuns, convertendo uma cidade planejada em um verdadeiro lar habitável.

A transição ocorrendo na região rumo a uma cidade moderna foi destacada pela visita do presidente chinês Xi Jinping a Xiongan, na segunda-feira, ocasião em que ele inspecionou os principais locais: a zona de implantação inicial, as operações realocadas do China Huaneng Group e o campus de Xiongan da Escola Secundária nº 4 de Pequim. Ele também presidiu um simpósio sobre o avanço da construção e do desenvolvimento de alta qualidade da área.

Durante sua visita, Xi pediu a transformação de Xiongan em um polo de inovação na nova era e em um modelo de promoção do desenvolvimento de alta qualidade.

A realocação é o principal condutor

O papel primordial de Xiongan continua sendo o de desempenhar, de maneira ordenada, as funções não capitais de Pequim. Durante o período do 14º Plano Quinquenal, a área totalizou investimentos acumulados acima de 1 trilhão de yuans (US$ 145,5 bilhões), alcançou um crescimento médio anual do PIB de 17,1%, desenvolveu quase 215 quilômetros quadrados e construiu mais de 5.300 edifícios.

Em 2026, o início do 15º Plano Quinquenal, o foco passou a ser a elevação da capacidade global. O primeiro lote de subsidiárias secundárias de empresas centrais orientadas para o mercado já foi estabelecido, e grupos adicionais, como a State Power Investment, estão acelerando seus processos de integração.

Um exemplo real desse progresso é o China Huaneng Group. Mais de 1.000 funcionários da sede do Huaneng e das suas unidades afiliadas já retomaram a rotina diária do escritório e as operações em Xiongan, desde a sua realocação oficial em outubro de 2025. Essa transição sem problemas é um exemplo de como o apoio político e a coordenação operacional estão possibilitando que grandes empresas estatais se integrem de forma plena e sustentável.

Novos projetos de realocação estão avançando, apoiados por garantias políticas focadas que asseguram ao pessoal realocado condições empreendedoras, condições de vida e níveis de renda não inferiores aos de Pequim, além de 278 medidas específicas de integração Pequim-Xiongan que proporcionam acesso equivalenteàsaúde, educação e serviços sociais.

Construção de uma cidade onde todos querem morar

Além da infraestrutura, Xiongan tem como prioridade fazer com que a nova área transmita uma sensação de lar, especialmente para as famílias. O campus de Xiongan da Escola Secundária nº 4 de Pequim destaca-se como um exemplo emblemático do projeto de apoio de Pequim intitulado "três escolas e um hospital" — uma iniciativa na qual Pequim financia e constrói uma escola de educação infantil, uma escola de ensino fundamental, uma escola de ensino médio e um hospital geral, entregando posteriormente a Xiongan para operação, com suporte contínuo de gerenciamento e ensino por parte das respectivas instituições de Pequim.

Inaugurado em agosto de 2023, o campus criou um grupo educacional que oferece recursos de ensino de alta qualidade a toda a região. Sua política de matrículas para 2025 priorizou crianças provenientes de unidades realocadas das Categorias 1 e 2, e o número de alunos continua a aumentar constantemente. O campus operou com fluidez durante o primeiro trimestre de 2026.

Isso ajudou a garantir que as famílias realocadas pudessem se estabelecer confortavelmente, com as crianças tendo acesso a uma educação familiar e de alta qualidade, próxima de casa.

Inovação e novas forças produtivas tomam forma

A política nacional orienta Xiongan a integrar a inovação científica, tecnológica e industrial, a cultivar novas forças produtivas de qualidade adequadas às condições locais e a desenvolver o Parque Científico Zhongguancun da Nova Área de Xiongan em alto nível.

Os principais marcos para 2026 incluem o lançamento do modelo de dados Jishu, desenvolvido em conjunto pela Universidade Tsinghua e por uma empresa sediada em Xiongan, a plena cobertura de espaços de dados confiáveis ??nos setores governamental, financeiro e energético, e uma competição de inovação aeroespacial que atraiu participantes de todo o país e impulsionou a implementação de projetos de fronteira.

Esses avanços posicionam Xiongan como um ponto vital no polo de inovação científica e tecnológica Pequim-Tianjin-Hebei e como uma zona de demonstração para novas forças produtivas de qualidade. As obras avançam de forma constante para entregar a "qualidade Xiongan", mantendo, simultaneamente, céus límpidos, paisagens verdes e águas limpas.

https://news.cgtn.com/news/2026-03-23/How-Xiongan-is-evolving-into-a-model-for-high-quality-urban-growth-1LKRNgQinHa/p.html

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9678273)