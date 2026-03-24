Andersen Consulting firma acordo de colaboração com a Ventum Consulting

A Andersen Consulting expande sua plataforma global com a incorporação da Ventum Consulting, uma empresa de consultoria em transformação empresarial e tecnologia sediada na Alemanha, especializada em transformação digital, agilidade empresarial, desenvolvimento de produtos, inovação baseada em dados e tecnologias emergentes, como IA.

A Ventum Consulting ajuda as organizações a preencher a lacuna entre negócios e tecnologia, oferecendo soluções personalizadas em estratégia, otimização de processos e implementação de TI. A experiência da empresa inclui dados e IA, segurança cibernética, arquitetura empresarial, sustentabilidade, transformação para a nuvem e capacitação ágil, representando apenas uma seleção de seu abrangente portfólio de serviços. A Ventum Consulting trabalha com clientes de diversos setores, incluindo automotivo e manufatura, serviços financeiros e seguros, saúde e ciências da vida, e o setor público, para acelerar a transformação digital, aumentar a resiliência operacional e gerar valor comercial mensurável — capacitando as organizações para a próxima era.

“A colaboração com a Andersen Consulting nos permite fortalecer nosso alcance global, mantendo o foco em inovação e proximidade com o cliente”, afirmou Hajo Börste, sócio da Ventum Consulting. “Por meio de um desenvolvimento de negócios conjunto estruturado e de capacidades compartilhadas de entrega, podemos combinar nossas forças para oferecer soluções de transformação completas, escaláveis e de alto impacto, que ajudam as organizações a se adaptar e a se posicionar para o sucesso contínuo.”

“Essa colaboração fortalece nossa capacidade de oferecer soluções integradas que conectam estratégia, tecnologia e execução”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A experiência técnica e a cultura colaborativa da Ventum Consulting complementam nossa plataforma global de consultoria e ampliam nossa capacidade de ajudar clientes a transformar e escalar seus negócios.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços, abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação com IA, além de soluções em capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, oferecendo serviços de consultoria, tributação, assessoria jurídica, avaliação, mobilidade global e assessoria de nível internacional em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais no mundo inteiro e presença em mais de 1.000 locais por meio de suas empresas associadas e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade em comandita simples e fornece soluções de consultoria por meio de suas empresas associadas e empresas colaboradoras em todas as partes do mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260324638069/pt/

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mediainquiries@Andersen.com