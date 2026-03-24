A iQmetrix se junta ao TM Forum como parceira do Diretório de Componentes ODA, oferecendo às operadoras de telecomunicações um caminho mais rápido e transparente para o comércio moderno

A iQmetrix, provedora global de soluções de Comércio Interconectado desenvolvidas especificamente para o varejo de telecomunicações, anunciou hoje sua entrada no TM Forum e o reconhecimento como Parceira do Diretório de Componentes da Open Digital Architecture (ODA). Essa conquista valida o alinhamento da iQmetrix com a visão da ODA e demonstra que sua plataforma é construída em torno de APIs abertas padronizadas, componentes modulares nativos da nuvem e arquitetura interoperável, em consonância com a forma como as principais operadoras estão construindo seus futuros digitais.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260324547681/pt/

iQmetrix partners with TM Forum’s ODA Component Directory to accelerate open, future?ready telecom transformation

O reconhecimento ocorre em um momento em que os provedores de serviços de comunicação (CSPs) aceleram a adoção de IA e se afastam de ambientes legados com alta complexidade de integração. Para operadoras pressionadas a reduzir dívidas técnicas, diminuir custos e acelerar a implementação, os padrões de arquitetura deixaram de ser uma nota de rodapé em processos de aquisição e se tornaram o fator decisivo.

O que o alinhamento com a ODA significa para as operadoras

Como parceira do Diretório de Componentes ODA do TM Forum, a iQmetrix mapeia as capacidades da plataforma diretamente para componentes ODA definidos. Para os provedores de serviços de comunicação (CSPs), isso se traduz em uma vantagem operacional concreta: implantação interoperável e componível em ecossistemas de múltiplos fornecedores, sem as frágeis integrações personalizadas que atrasam a transformação e aumentam os custos.

“As operadoras de telecomunicações passaram anos interligando sistemas desconectados com código frágil e soluções improvisadas para sistemas legados”, disse Christopher Krywulak, fundador e CEO da iQmetrix. “Adotamos uma abordagem diferente desde o início. O Comércio Interconectado foi projetado como uma camada operacional modular, não improvisada posteriormente. Nosso alinhamento com a ODA confirma que o que construímos não é mais um silo, mas sim a infraestrutura para as telecomunicações modernas.”

Um Sistema de Inteligência Nativo em IA para o Varejo de Telecomunicações

A iQmetrix Interconnected Commerce é uma plataforma de comércio eletrônico nativa em IA que atua como um sistema de inteligência. Em vez de adicionar IAàcomplexidade dos sistemas legados, ele incorpora a inteligência diretamente nos fluxos de trabalho comerciais, permitindo orquestração em tempo real, maior visibilidade e tomada de decisões mais rápida em todos os canais de varejo, ecossistemas de parceiros e mercados globais.

A plataforma conecta operadoras de telecomunicações, varejistas e OEMs em um único fluxo coordenado, substituindo estruturas fragmentadas por uma camada operacional moderna que reduz a complexidade e o custo total de propriedade, sem exigir que as operadoras reconstruam tudo do zero.

O que diferencia a iQmetrix

“As operadoras de telecomunicações não querem outra plataforma que exija integração complexa para comprovar seu valor”, acrescentou Krywulak. “Querem soluções que estejam alinhadas aos padrões da indústria, sejam implantadas de forma limpa e escaláveis ??sem gerar novas dívidas técnicas. É exatamente isso que o alinhamento com a ODA permite, e é exatamente assim que construímos essa solução.”

Ao contribuir para a estrutura ODA do TM Forum, a iQmetrix se posiciona como parceira no avanço de um padrão de software compartilhado e componível para o setor, reduzindo a dependência de fornecedores, encurtando os prazos de transformação e dando às operadoras a liberdade arquitetônica para evoluir.

Explore o Comércio Interconectado

Liberte todo o potencial do varejo de telecomunicações moderno. Saiba como o Comércio Interconectado da iQmetrix pode reduzir a complexidade e acelerar sua transformação digital: iQmetrix Interconnected Commerce.

Sobre a iQmetrix

A iQmetrix é uma provedora global de soluções de software de Comércio Interconectado para o varejo de telecomunicações. O Comércio Interconectado é uma plataforma de comércio de telecomunicações nativa de IA que atua como um sistema de inteligência. Ele substitui as estruturas legadas fragmentadas por uma camada operacional moderna e modular, conectando operadoras de telecomunicações, varejistas e OEMs em um fluxo único entre canais e mercados. O resultado é menos complexidade, menor custo e a velocidade necessária para avançar.

Há 26 anos, nós nos dedicamos com paixão a ajudar as principais marcas de telecomunicações a crescer, fornecendo software, serviços e conhecimento especializado de excelência que lhes permitem adaptar-se e prosperar. As nossas soluções impulsionam 17 mil milhões de dólares em vendas anuais, processando quase 53 milhões de faturas e mais de 28 milhões de ativações, e são utilizadas por mais de 370.000 profissionais de vendas a retalho de telecomunicações em quase 1.000 clientes. A iQmetrix é uma empresa privada de software como serviço (SaaS) com colaboradores no Canadá, nos EUA, na Índia e na Europa. Para mais informações, acesse www.iqmetrix.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260324547681/pt/

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