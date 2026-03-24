Andy Walsky, da ExaGrid, Homenageado como um dos Líderes de Canal da CRN na EMEA de 2026

ExaGrid®, líder em armazenamento de backup em camadas, anunciou hoje que a CRN UK, uma marca da The Channel Company, selecionou Andy Walsky, Vice-Presidente de Vendas na EMEA e APAC, para inclusão na prestigiada lista de Líderes de Canal da CRN® na EMEA de 2026. Este reconhecimento anual homenageia os executivos de fornecedores e distribuidores de TI que moldam a estratégia de canal e impulsionando a inovação e as parcerias em todo o setor.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260324408886/pt/

A ExaGrid trabalha com revendedores e distribuidores de todo o mundo. Os programas de canal da ExaGrid são desenvolvidos para serem fáceis aos parceiros, com suporte da equipe de vendas da ExaGrid e sem compromissos de metas mínimas. A ExaGrid é conhecida por ter um sistema de armazenamento de backup em camadas que "simplesmente funciona", não é superdimensionado nem subdimensionado e proporciona a seus clientes o melhor suporte ao cliente do setor, com um engenheiro de suporte técnico de nível 2 dedicado, garantindo que os clientes dos parceiros sejam bem atendidos. A ExaGrid oferece a seus parceiros revendedores um programa de registro para proteger contas e margens, além de incentivos SPIF.

"Sinto-me honrado por ser nomeado novamente para esta lista em 2026 e agradeçoàCRN UK pela sua cobertura contínua da região EMEA", disse Andy Walsky. "Trabalhar com parceiros de canal é a chave para o sucesso de qualquer empresa e deve ser tratado com a máxima prioridade. Minha filosofia para os parceiros de canal é tratá-los como gostaria de ser tratado, sendo sempre justo e cumprindo com minha palavra. Desenvolver confiança com os parceiros de canal é essencial. Tenho profundo respeito pelo trabalho que nossos parceiros de canal executam todos os dias."

A lista anual dos Líderes de Canal da CRN na EMEA destaca os líderes mais influentes do canal de TI, homenageando aqueles que promovem a cooperação, impulsionam a inovação e capacitam seus parceiros e clientes a atingir o sucesso compartilhado.

"Ao analisarmos as candidaturas de Líderes de Canal na EMEA deste ano, minha equipe e eu percebemos algo muito claro: um profundo e contínuo respeito pela comunidade de canais. Queremos agradecer a estes Líderes de Canal por serem tão transparentes quanto às suas estratégias e ao que os motiva como pessoas. Em meio aos diversos mercados da EMEA e aos muitos anos de mudanças, sentimos orgulho de reconhecer seu compromisso permanente e o papel que continuam desempenhando em fortalecer o canal”, disse Nima Sherpa Green, Diretora Editorial da CRN, The Channel Company, na EMEA.

A lista de Líderes de Canal da CRN na EMEA de 2026 será apresentada em channelweb.co.uk.

Sobre a ExaGrid

A ExaGrid oferece o Tiered Backup Storage com uma Landing Zone de cache de disco exclusiva, repositório de retenção de longo prazo, arquitetura scale-out e recursos de segurança completos, incluindo o Retention Time-Lock com IA para recuperação de ataques de ransomware. A Landing Zone da ExaGrid oferece alta velocidade de backups, restaurações e recuperações instantâneas de VMs. O Repository Tier oferece o menor custo para retenção de longo prazo. A arquitetura scale-out da ExaGrid inclui appliances completos e mantém janelas de backup de comprimento fixoàmedida que os dados crescem, eliminando atualizações caras e obsolescência programada de produtos. A ExaGrid apresenta a única abordagem de armazenamento de backup em duas camadas com tier isolado da rede (tiered air gap), exclusões com atraso e objetos imutáveis para recuperação de ransomware.

A ExaGrid conta com engenheiros de vendas e pré-vendas presenciais nos seguintes países: Argentina, Austrália, Áustria, Benelux, Brasil, Canadá, Chile, CEI, Colômbia, República Tcheca, França, Alemanha, Hong Kong, Índia, Israel, Itália, Japão, México, países nórdicos, Polônia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, África do Sul, Coreia do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos e outras regiões.

Acesse nosso site em exagrid.com ou se conecte conosco no LinkedIn. Veja o que nossos clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e saiba por que agora gastam significativamente menos tempo em armazenamento de backup em nossas histórias de sucesso de clientes. A ExaGrid sente orgulho de nossa pontuação NPS +81!

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

Sobre a The Channel Company

A The Channel Company (TCC) é a líder global em crescimento de canal para as principais marcas de tecnologia do mundo. Aceleramos o sucesso em canais estratégicos para fornecedores de tecnologia, provedores de soluções e usuários finais, com marcas de mídia de qualidade, serviços integrados de marketing e eventos, consultoria estratégica e insights exclusivos de mercado e público. A TCC é uma empresa de portfólio de fundos de investimento administrados pela EagleTree Capital, uma empresa de capital privado com sede na cidade de Nova York. Para mais informações, acesse thechannelco.com.

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