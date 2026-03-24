CSC nomeada vencedora do Global InfoSec Award por sua gestão inovadora do ciclo de vida de certificados

CSC, provedora de segurança de domínio a nível empresarial e líder mundial em gestão de domínios, DNS, gestão de certificados digitais, proteção de marcas e soluções antifraude, sente o orgulho de anunciar sua seleção como vencedora do prêmio de gestão inovadora do ciclo de vida de certificados no Global InfoSec Awards de 2026.

"Este prêmio da Cyber Defense Magazine demonstra a inovação da CSC na gestão do ciclo de vida de certificados digitais. Com os requisitos em constante evolução em torno dos ciclos de vida de certificados e da validação do controle de domínio (DCV), notamos a necessidade de uma solução proativa para auxiliar os clientes quando os e-mails WHOIS foram descontinuados para validar o controle de domínio e as empresas não podiam mais utilizar meios não técnicos para comprovar a propriedade do domínio. Fomos os primeiros a oferecer a Validação do Controle de Domínio como Serviço (DCVaaS) para automatizar processos de validação repetitivos, permitindo que nossos clientes se mantenham ágeis, seguros e em conformidade sem a sobrecarga operacional. A CSC também oferece uma solução que não apenas atende às demandas atuais, mas também antecipa os desafios futuros, permitindo que nossos clientes se concentrem em seu negócio principal com confiança", disse Mark Flegg, Diretor Sênior de Tecnologia da CSC Security Products and Services.

A DCVaaS da CSC é uma solução exclusiva criada para simplificar e agilizar a validação de certificados SSL/TLS com um modelo de configuração única para seus clientes. Ela elimina a necessidade de validações de domínio técnicas e repetitivas através da automação durante as renovações de certificados e reduz significativamente o tempo e o esforço necessários para gerenciar o ciclo de vida de certificados. A DCVaaS pode facilitar o processo de validação em menos de cinco minutos, ao possibilitar que as empresas implementem certificados com mais rapidez do que nunca, se tornando uma ferramenta essencialàmedida que o setor caminha para períodos de validade de certificados mais curtos. Com o fim da validação de e-mails WHOIS, a redução dos períodos de reutilização de DCV e a diminuição da vida útil dos certificados, o DCVaaS ajuda as empresas a manter a conformidade e a agilidade em um cenário digital em rápida transformação.

Saiba mais sobre a gestão de certificados digitais da CSC: cscdbs.com/en/solutions/digital-certificate-management/

Sobre a CSC

A CSC é a provedora de segurança e inteligência contra ameaças de confiança, escolhida pelas empresas da lista Forbes Global 2000 e pela 100 Best Global Brands (Interbrand®) com foco em segurança e gestão de domínios, além de proteção de marcas digitais e combate a fraudes. À medida que empresas multinacionais investem significativamente em sua segurança cibernética, nossa plataforma DomainSec? pode ajudá-las a identificar falhas de segurança existentes e proteger seus ativos digitais e marcas online. Ao utilizar a tecnologia proprietária da CSC, as empresas podem consolidar sua segurança para se protegerem contra vetores de ameaças cibernéticas que visam seus ativos online e a reputação da marca, evitando perdas devastadoras de receita. A CSC também oferece proteção de marcas online, uma combinação de monitoramento e aplicação de políticas de marcas online, com uma visão multidimensional de várias ameaças externas ao firewall que visam domínios específicos. Nossos serviços de proteção contra fraudes, que combatem o phishing nos estágios iniciais do ataque, complementam nossas soluções.

Com sede em Wilmington, Delaware, EUA, desde 1899, a CSC possui escritórios nos EUA, Canadá, Europa e região da Ásia-Pacífico. A CSC é uma empresa internacional capaz de operar onde quer que nossos clientes estejam, e conseguimos isso ao empregar especialistas em todos os setores que atendemos. Acesse cscdbs.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260324221451/pt/

Para mais informações:

Joyson Cherian

W2 Communications

CSC@w2comm.com

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