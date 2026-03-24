Miro adquire Reforge para ajudar as organizações a navegar na transição à IA

Miro®, o local de trabalho de inovação em IA para equipes, anunciou hoje que adquiriu (sujeito às condições de fechamento habituais) a Reforge, uma plataforma de IA para equipes de produto. O contrato inclui a equipe da Reforge, a plataforma de aprendizagem e as ferramentas de desenvolvimento de produtos com tecnologia de IA.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260324749352/pt/

As organizações vêm se dedicando para aproveitar todo o potencial da IA. Em muitos casos, o problema não é como programar mais rápido, mas sim decidir o que desenvolver. Este é o gargalo que atrasa as empresas atualmente. A Miro e a Reforge solucionam este desafio para seus clientes, ao satisfazer a necessidade de desenvolver com rapidez e uma direção estratégica clara. A Miro oferece uma plataforma colaborativa de fluxos de trabalho de IA que une equipes e IA para planejar, cocriar e desenvolver em escala. A Reforge fornece ferramentas de desenvolvimento de produtos com foco em IA, estruturas rigorosas e treinamento especializado que ensinam as equipes a tomar boas decisões e elaborar o produto adequado. Combinar o local de trabalho de inovação em IA da Miro com o conhecimento e os produtos da Reforge cria uma solução abrangente para equipes de produto que navegam pela transformação da IA: a plataforma para acelerar seu trabalho e a experiência para direcioná-lo.

"A maior oportunidade que temos pela frente não é apenas acelerar o processo, mas sim acelerar na direção correta”, disse Andrey Khusid, Diretor Executivo e Fundador da Miro. "As equipes precisam de suporte para acelerar o que desenvolver e a tomada de decisões durante esta fase crítica do trabalho. A Reforge vem sendo essencial para ajudar as equipes a aprender com os melhores do setor e aperfeiçoar suas habilidades em produto e crescimento. A combinação da Miro com a Reforge irá ajudar as organizações a se transformar rumoàinovação habilitada por IA com mais rapidez."

O ciclo de vida do desenvolvimento de produtos está atravessando a maior transformação desde sua criação. A Reforge dedicou anos recopilando as melhores práticas de líderes do setor e as convertendo em estruturas rigorosas e replicáveis. Eles ensinam os operadores a solucionar os problemas mais complexos; uma habilidade mais crucial do que nunca. Além do treinamento, a Reforge consolidou um negócio de tecnologia em expansão com soluções com foco em IA que abordam importantes lacunas no processo de desenvolvimento de produtos, ao criar profundas conexões com os clientes, incluindo grandes empresas.

"Há alguns anos, notamos que a IA estava mudando não apenas as ferramentas que as equipes de produto usam, mas também as habilidades e o discernimento necessários para o sucesso", disse Brian Balfour, Fundador e Diretor Executivo da Reforge. "Equipes que antes dependiam da intuição e da experiência agora precisam de fluência em prototipagem, avaliações e estratégia de IA. Criamos a Reforge para preencher esta lacuna. Unir-seàMiro nos permite fazer isto de modo mais rápido e em uma escala muito maior do que poderíamos alcançar sozinhos."

Balfour continua: “O que começou como um único curso se converteu em uma comunidade com mais de 100.000 ex-alunos e um conjunto de produtos utilizados ??por equipes de produto ao redor do mundo. Este crescimento reflete quanto o trabalho de desenvolvimento de produtos mudou. As equipes precisam de novas estruturas, novas habilidades e melhores ferramentas para acompanhar o ritmo. Unir-seàMiro possibilita a nossa comunidade e a nossos produtos a escala necessária para ajudar muito mais equipes a fazer isto."

Principais elementos da aquisição:

A Reforge Learning continuará operando como uma entidade separada em Reforge.com. O investimento em novos cursos terá continuidade, e a plataforma de aprendizagem da Reforge irá manter o conteúdo programático independente e imparcial em relação a fornecedores.

Brian Balfour, atual Diretor Executivo da Reforge, fará parte da Miro como o novo Diretor de Crescimento da empresa.

Tom Willerer, atual Diretor de Operações da Reforge, fará parte da Miro como Diretor de Estratégia da empresa.

A Reforge conta com mais de 100.000 ex-alunos do programa Reforge Learning e seus clientes incluem: Workday, Xero, SAP, Mastercard e Netflix.

Esta aquisição define a Miro como uma plataforma fundamental para equipes que desenvolvem produtos na era da IA. Juntas, Miro e Reforge oferecem o que as organizações modernas precisam: uma plataforma colaborativa de IA que possibilita às equipes tomar as melhores decisões, combinada com estruturas e treinamentos para navegar pela maior transformação da história de desenvolvimento de produtos. O resultado é uma mudança radical em como as empresas inovam e se preparam para o futuro.

Sobre a Miro

A Miro é o local de trabalho de inovação em IA que reúne equipes e IA para planejar, cocriar e desenvolver a próxima grande novidade, com mais rapidez. Atendendo a mais de 100 milhões de usuários e 250.000 clientes, a Miro capacita equipes multifuncionais a fluir desde a descoberta inicial até a entrega final em uma tela compartilhada com foco em IA. Com a tela como guia, os fluxos de trabalho de IA colaborativos da Miro mantêm as equipes no ritmo de trabalho, expandem mudanças nas formas de trabalho e impulsionam a transformação em toda a organização. Fundada em 2011, a Miro atualmente emprega mais de 1.600 pessoas em 14 centros em todo o mundo. Para saber mais, acesse https://miro.com.

Miro e o logotipo da Miro são marcas comerciais ou marcas registradas da RealtimeBoard, Inc., nos Estados Unidos e/ou em outros países. Outros nomes de produtos e empresas mencionados neste documento podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Sobre a Reforge

A Reforge é a plataforma operacional para equipes de produto, combinando a maior comunidade profissional de operadores experientes em produto, crescimento e marketing com um conjunto de ferramentas nativas de IA desenvolvidas especificamente para descoberta de produtos. A Reforge Insights agrega e sintetiza o feedback do cliente para revelar o que é mais importante; a Reforge Research realiza pesquisas e entrevistas em larga escala orientadas por IA; e a Reforge Build permite a prototipagem rápida para testar ideias antes de alocar recursos de engenharia. Com o suporte de uma rede de mais de 100.000 ex-alunos das principais empresas de tecnologia do mundo, a Reforge auxilia as equipes a reduzir a crescente lacuna entre a velocidade da execução da engenharia moderna e o ritmo da descoberta de produtos. Saiba mais em https://reforge.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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