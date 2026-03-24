Instituto em BH forma jovens lideranças para debate público

De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Friedrich Ebert Brasil (FES Brasil), 66% dos jovens defendem a democracia como a melhor forma de governo. Mas, a pesquisa aponta também, que muitos desses jovens expressam desconfiança nas instituições representativas e nos partidos políticos.

Em um cenário onde 66% dos jovens brasileiros defendem a democracia, mas desconfiam de instituições tradicionais, o Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte (IFL BH), fundado em 2007, é uma entidade que foca no desenvolvimento de jovens comprometidos. Eduardo Reuter, presidente do IFL BH, ressalta que “O Instituto tem como principais objetivos fomentar o desenvolvimento social e econômico, incentivar a participação individual e contribuir para o fortalecimento de práticas responsáveis e inovadoras”. Eduardo pontua também, que “o IFL existe para formar lideranças que se comprometam com a liberdade, a responsabilidade e o fortalecimento das instituições".

Ainda de acordo com Eduardo Reuter, “o ciclo de formação do Instituto conduz os associados de Qualifier a Honorário, por meio de estudos de economia, filosofia e ética. Além disso, o IFL BH promove o Fórum Liberdade e Democracia, evento que faz parte da agenda política e econômica mineira”.

A associada Isabella Godinho destaca que, “o ambiente de troca desperta responsabilidade sobre o impacto das decisões empresariais na sociedade. Liderança exige compreender a complexidade dos problemas antes de agir e tomar decisões com visão de longo prazo", reflete.

Sobre o IFL BH

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O IFL BH é uma entidade sem fins lucrativos, com uma rede de 200 associados ativos e um histórico de palestrantes que inclui nomes como Paulo Guedes, Romeu Zema e Sérgio Moro. O Instituto tem como principais objetivos fomentar o desenvolvimento social e econômico, incentivar a participação individual e contribuir para o fortalecimento de práticas responsáveis e inovadoras.