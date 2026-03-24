Lista global destaca empresas mais éticas de 2026

O ManpowerGroup foi novamente reconhecido como uma das Empresas Mais Éticas do Mundo® pelo Ethisphere, organização global referência na definição e promoção de padrões de ética corporativa. Esta é a 17ª vez que a companhia recebe a distinção, sendo a mais reconhecida no setor de recrutamento e outsourcing.

O reconhecimento ocorre em um cenário de rápidas transformações no mercado de trabalho, marcado pelo avanço da inteligência artificial (IA), pela crescente digitalização e pela necessidade de uso responsável de dados.

No Brasil, esse contexto se torna ainda mais desafiador diante da escassez de talentos: 80% dos empregadores relatam dificuldade para encontrar profissionais com as competências necessárias. Nesse ambiente, a ética se torna um elemento estratégico para decisões mais seguras em gestão de pessoas.

Segundo Nilson Pereira, CEO do ManpowerGroup Brasil, o tema está diretamente ligado à construção de confiança. “Em um ambiente cada vez mais orientado por dados e tecnologia, transparência é essencial. Garantir proteção das informações e usar a inteligência artificial de forma responsável são condições fundamentais para construir relações de confiança e apoiar decisões mais acertadas sobre talento”, afirma.

Para Fernando Bermudez, diretor de Marketing e Relações Institucionais do ManpowerGroup para a América Latina, o reconhecimento reflete o papel da ética nas decisões cotidianas. “Cada interação com candidatos e clientes envolve decisões que impactam trajetórias profissionais e estratégias de negócio. Isso exige processos transparentes, inclusivos e sustentados pelo uso responsável da tecnologia”, diz.

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A seleção das Empresas Mais Éticas do Mundo® é baseada no Ethics Quotient®, metodologia que avalia mais de 240 indicadores relacionados a governança, cultura organizacional, impacto social e ambiental, além da gestão de riscos e de terceiros. Em 2026, 138 empresas de 17 países e 40 setores foram reconhecidas.