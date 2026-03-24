PAM Saint-Gobain Brasil apresenta nova identidade de marca

A PAM Saint-Gobain, empresa de soluções para transporte de água e efluentes, apresentou neste Dia Internacional da Água (22/3) sua nova identidade de marca. A atualização ocorre em um momento de reposicionamento da oferta de serviços e produtos da companhia.

Com atuação no desenvolvimento de tecnologias para infraestrutura hídrica, a empresa mantém a produção utilizando materiais recicláveis. Segundo Pedro Taves, diretor comercial e de marketing da PAM Saint-Gobain, a nova identidade visual busca alinhar a imagem da empresa aos projetos atuais. “Ela chega acompanhada do mote: 'Porque a água é essencial', expressão que sintetiza o propósito que guia a empresa e sua atuação junto aos parceiros e ao desenvolvimento sustentável”, afirma.

“Mais do que uma mudança estética, esta evolução representa a continuidade da essência que sempre caracterizou a PAM: tradição, inovação e responsabilidade. Com uma estrutura industrial consolidada, a empresa segue dedicada a garantir redes de água seguras, duráveis e de alta performance. Esta nova identidade reflete quem somos hoje e quem queremos ser amanhã. Ela traduz nossa cultura de inovação, nossa responsabilidade ambiental e nossa missão de assegurar que a água — um recurso essencial — chegue com segurança e eficiência a todos os que dela dependem”, destaca Marcelo Machado, diretor-geral da PAM na América Latina.

A nova identidade marca a atuação da companhia nas áreas de infraestrutura de saneamento, indústria, irrigação, mineração, construção civil e agronegócio.

Sobre a PAM Saint-Gobain Brasil

A PAM Saint-Gobain Brasil, parte do grupo francês Saint-Gobain, fabrica tubos de ferro fundido dúctil e acessórios, como conexões, válvulas e tampões da marca global PAM. Guiada pelo mote “Porque a água é essencial”, a empresa oferece soluções completas para infraestrutura de água e efluentes, além de atender setores como indústria, irrigação, mineração e construção civil em toda a América Latina. Com uma equipe de mais de 1.000 colaboradores, a PAM contribui anualmente com a instalação de mais de 1.000 quilômetros de tubulações no Brasil, reforçando seu compromisso com a inovação, a eficiência e o desenvolvimento sustentável.

Informações para imprensa:

PAM Saint-Gobain Brasil

Rodolfo Oddo – rodolfo.oddo@saint-gobain.com

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Mariana Limeira – mariana.limeira@saint-gobain.com