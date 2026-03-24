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Euromoney revela melhores Private Bankings

O Santander foi reconhecido com 15 prêmios, incluindo o de Melhor Private Banking para clientes High Net Worth (HNW) no mundo pela revista Euromoney.

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24/03/2026 17:03

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Euromoney revela melhores Private Bankings
Euromoney revela melhores Private Bankings crédito: DINO

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A revista britânica Euromoney divulgou na quinta-feira (19) seu ranking anual dos melhores serviços de private banking do mundo. A avaliação leva em conta critérios como participação de mercado, desempenho financeiro e a capacidade de desenvolver produtos e soluções alinhadas ao perfil dos clientes. Há mais de duas décadas, a publicação acompanha as práticas do setor em diferentes regiões.

O Santander foi reconhecido com 15 prêmios, incluindo o de Melhor Private Banking para clientes High Net Worth (HNW) no mundo, uma das principais categorias da premiação. Também liderou como melhor private banking internacional na América Latina e em países como Brasil, Argentina, Chile, México e Uruguai, além de receber distinções em áreas como produtos estruturados.

Segundo Vitor Ohtsuki, sócio-diretor do Santander Private Banking, o resultado reflete a estratégia adotada pelo banco nos últimos anos, combinando atuação global com expansão local. “Receber pelo quarto ano consecutivo o reconhecimento como o Melhor Private Banking Internacional do Brasil é motivo de grande orgulho para todos nós. Estar nesta premiação, com esse nível de abrangência, reforça não apenas a qualidade dos nossos serviços, mas também a nossa capacidade de entregar uma oferta verdadeiramente sofisticada, que integra soluções globais, acesso a oportunidades exclusivas e uma visão estratégica personalizada para cada cliente. Mais do que gerir patrimônio, nosso compromisso é apoiá-los na construção, preservação e perpetuação do seu legado, conectando decisões do presente a uma visão clara de futuro”, afirmou.

Para Alfonso Castillo, responsável global pela área, o reconhecimento também está ligado à consistência do modelo de negócio. “Esses prêmios valorizam nosso modelo de private banking, que combina uma visão inovadora e moderna com uma estratégia sólida ao longo do tempo. Também refletem o trabalho das equipes em diferentes países para oferecer um serviço mais integrado e voltado à geração de valor no longo prazo”, disse.

O Santander mantém operações de private banking na Europa, nas Américas e nos Emirados Árabes, com foco em clientes de alta renda e acesso a uma plataforma global de investimentos.

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Website: https://www.euromoney.com/awards/private-banking-awards/pb-2026-results/#latin-america

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