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Mercado de isotônicos cresce e impulsiona lançamentos

Com expansão global e mudança no consumo, segmento atrai novos produtos voltados à hidratação e bem-estar.

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Repórter
24/03/2026 16:27

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Mercado de isotônicos cresce e impulsiona lançamentos
Mercado de isotônicos cresce e impulsiona lançamentos crédito: DINO

O mercado global de isotônicos vive um momento de forte expansão. Em 2025, o segmento gerou uma receita de US$ 1,28 bilhão, segundo a Grand View Research, que projeta o dobro deste valor, US$ 2,5 bilhões, até 2033. Para a Mordor Intelligence esse crescimento resulta de uma combinação de fatores, como o avanço do estilo de vida fitness e a proliferação de eventos de resistência, frequentemente patrocinados por marcas de isotônicos e bebidas esportivas.

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Na América Latina, o mercado de bebidas esportivas acompanha a mesma tendência. De acordo com a Mordor Intelligence, o setor alcançou cerca de US$ 2,81 bilhões em 2025, dos quais os isotônicos respondem por 84,29%. No Brasil, o relatório Sport Drinks in Brazil, do Euromonitor, aponta as bebidas com teor reduzido de açúcar como as de melhor desempenho na categoria, com crescimento de 20% em 2025, e prevê que esse segmento se mantenha como o de expansão mais acelerada nos próximos anos.

Esse cenário favorece o desenvolvimento de novos produtos alinhados a atributos como funcionalidade, naturalidade e conveniência. É nesse contexto que a Copra lança o Hidratz, isotônico em pó à base de água de coco, marcando sua estreia no segmento de suplementação esportiva e hidratação funcional. "Este lançamento representa um passo importante para a marca. Já estamos presentes em eventos esportivos como patrocinadores, e o Hidratz é a evolução natural dessa trajetória, é nossa entrada concreta no mercado de suplementação esportiva e hidratação funcional”, afirma Cristiano Simões da Silva, gerente de Marketing da Copra.

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"Desenvolvemos o Hidratz para quem não quer escolher entre performance e saúde. São três vezes mais eletrólitos do que os isotônicos tradicionais, zero açúcar, low carb e sem corantes. É a nossa resposta a um consumidor que está mais exigente e mais consciente do que nunca", explica Silva. A composição do produto ainda inclui magnésio e fósforo, nutrientes que contribuem para o equilíbrio do organismo.



Website: https://copra.com.br/

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