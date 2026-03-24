99Food chega a Manaus com investimento de R$ 100 milhões

A 99Food inicia oficialmente nesta terça-feira (24) sua operação em Manaus com a oferta de serviços de delivery de comida e bebida, com as menores taxas para consumidores e restaurantes. A 99 segue cumprindo seu plano nacional de expansão, com investimento previsto de R$ 2 bilhões; destes, mais de R$ 100 milhões são destinados à expansão em Manaus, com o objetivo de desafiar o setor de delivery e levar sua proposta ao mercado, contribuindo para a evolução da experiência de pedidos via aplicativo em mais de 100 cidades em diferentes regiões do Brasil até junho deste ano.

“Encontramos em Manaus um cenário interessante, com consumidores ativos, restaurantes competitivos e um ecossistema de delivery com espaço para crescer”, afirma Bruno Rossini, diretor sênior de comunicação da 99. Na semana passada, a 99Food anunciou a chegada nas capitais Fortaleza, Maceió e Porto Alegre, somando a presença em mais de 70 cidades, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia. Para o executivo, o início da operação na maior cidade da Região Norte mostra que a marca segue firme com a estratégia de negócio e reafirma o compromisso de trazer opções mais acessíveis e oportunidades de ganhos para restaurantes, entregadores e consumidores.

A 99Food chega a Manaus com mais de 2,7 mil restaurantes cadastrados, incluindo grandes redes, além de diversos estabelecimentos locais. Dentro do SuperApp da 99, a proposta é que todos os envolvidos na plataforma se beneficiem. Para os clientes, a chegada do serviço traz incentivos como cupons de até R$ 99 e entregas gratuitas nas primeiras compras.

“Além de ampliar as ofertas para quem já é atuante na categoria, a chegada da 99Food abre espaço para estabelecimentos e consumidores que atualmente não participam do mercado de delivery de comida devido aos preços e taxas altas praticados no setor”, explica Rossini.

Pesquisa: o que o manauara pede no delivery?

Em uma pesquisa exclusiva, encomendada pela 99Food ao Instituto Locomotiva, o levantamento indica que o hábito de pedir comida já está consolidado em Manaus, e revela ainda desafios importantes, especialmente em relação a preços e dependência das plataformas. Entre os consumidores, o estudo aponta que:

Um em cada seis realiza pedidos ao menos uma vez por semana;

90% dizem que mais plataformas facilitam a compra em pequenos restaurantes;

77% dos pedidos são realizados no jantar, sendo a principal ocasião de consumo;

70% consideram os preços nos apps caros ou muito caros;

88% afirmam que usariam mais o delivery com mais opções de aplicativos.

Do lado dos estabelecimentos, o estudo mostra que o impacto dos preços é direto na operação e nas vendas, refletindo uma relação sensível com as taxas cobradas pelas plataformas. Para os empresários, os principais achados são:

Nove em cada dez consideram os aplicativos muito importantes para o negócio;

92% dizem que as plataformas são fundamentais para conquistar novos clientes;

84% afirmam que os preços impactam negativamente as vendas.

Para Rossini, os dados apontam uma lacuna a ser ocupada pela 99Food. Ele destaca que 97% dos proprietários querem mais opções de aplicativos de delivery e que 70% pretendem operar com duas ou três plataformas simultaneamente. “A diferença das taxas aplicadas pela plataforma da 99Food permite que os comerciantes não sejam obrigados a repassar custos para os consumidores e encontrem uma margem de lucro saudável para o seu negócio. Nossa expansão, chegando em Manaus e indo para o resto do Brasil nos próximos meses, é a prova de que o delivery de comida no país está evoluindo”, completa.

Para garantir o sucesso dessa operação e expansão, a 99Food aposta na tecnologia proprietária que otimiza a jornada de trabalho dos entregadores por meio de mapas aprimorados e inteligência artificial para realizar o “match” ideal entre pedido e motociclista. Isso torna mais eficiente e aumenta potencialmente a oportunidade de ganhos dos parceiros, com tempo médio estimado entre 25 e 30 minutos por pedido. A operação em Manaus conta com aproximadamente 3,1 mil entregadores, que poderão ter um ganho diário mínimo garantido ao realizar 20 viagens de moto pela 99, sendo ao menos cinco de delivery de comida.

Com a chegada da 99Food a Manaus, os consumidores passam a contar com um ecossistema integrado em um único aplicativo, reunindo mobilidade com a 99, soluções financeiras com a 99Pay e agora o delivery de comida. “Manaus reúne características únicas, com uma cultura gastronômica forte, um polo relevante de tecnologia e um mercado em crescimento. Queremos ser uma opção com benefícios, variedade e agilidade para os consumidores, ao mesmo tempo em que ampliamos as oportunidades de ganho para entregadores e ajudamos restaurantes a expandirem seu alcance e lucratividade”, afirma Rossini.

Sobre a 99

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A 99 é uma empresa de tecnologia que oferece conveniência e soluções para as necessidades dos brasileiros. O aplicativo faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”) e, no Brasil, conecta pessoas a serviços de mobilidade, pagamentos e entregas.