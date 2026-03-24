MariaDB conclui aquisição da GridGain para impulsionar a próxima geração de IA agentiva

A MariaDB plc anunciou hoje a conclusão bem-sucedida da aquisição da GridGain Systems, Inc., pioneira em computação em memória e força por trás do Apache Ignite. Essa aquisição estratégica marca o avanço da MariaDB rumo ao lançamento de uma plataforma operacional pronta para IA, um sistema unificado projetado para lidar com os requisitos de dados de velocidade extrema de agentes de IA autônomos.

À medida que as empresas fazem a transição de simples assistentes de IA para sistemas de agentes autônomos que raciocinam e agem, as camadas de dados tradicionais estão chegando a um ponto de ruptura. Ao integrar a tecnologia em memória da GridGain, a MariaDB agora oferece uma camada de base única, de alta velocidade e persistente que suporta todo o ciclo de vida da IA – da ingestão de dados em tempo real ao raciocínio complexo.

“Nos últimos 18 meses, temos desenvolvido a MariaDB para a era dos agentes”, afirmou Rohit de Souza, CEO da MariaDB. “Ao incorporar o GridGain, estamos oferecendo uma plataforma unificada que faz o trabalho pesado para as empresas. Estamos eliminando a fricção da montagem manual de dados e definindo a camada de base de alta velocidade de que os agentes de IA precisam para serem realmente úteis — tudo com suporte integrado de uma única empresa.”

Preenchendo a lacuna dos agentes de IA

A urgência desta plataforma é respaldada por mudanças no setor. A Gartner® prevê que “40% dos aplicativos corporativos apresentarão agentes de IA específicos para tarefas até 2026 – um aumento em relação aos menos de 5% em 2025.”¹ Sem uma base de dados de alta qualidade, “a IDC alerta que, até 2027, as empresas que não conseguirem estabelecer bases de dados de alta qualidade e prontas para IA sofrerão uma perda de produtividade de 15%,àmedida que os sistemas generativos e de agentes falharem” (IDCFutureScape 2026; Category: Worldwide Agentic Artificial Intelligence; Prediction 1– IDC FutureScape 2026; Categoria: Inteligência Artificial de Agentes em Todo o Mundo; Previsão 1).

A nova plataforma da MariaDB aborda esse ponto de inflexão consolidando camadas anteriormente fragmentadas:

Transações e análises unificadas: execute análises em tempo real juntamente com transações ativas na mesma plataforma, sem a complexidade do ETL (extração, transformação e carregamento).

execute análises em tempo real juntamente com transações ativas na mesma plataforma, sem a complexidade do ETL (extração, transformação e carregamento). Velocidade em memória: aproveitando a experiência da GridGain para fornecer tempos de resposta inferiores a um milissegundo para cargas de trabalho de agentes.

aproveitando a experiência da GridGain para fornecer tempos de resposta inferiores a um milissegundo para cargas de trabalho de agentes. Nativamente pronta para IA: recursos vetoriais integrados para armazenar, indexar e consultar embeddings, juntamente com servidor MCP e integrações com estruturas de IA, essenciais para a criação de cargas de trabalho RAG.

recursos vetoriais integrados para armazenar, indexar e consultar embeddings, juntamente com servidor MCP e integrações com estruturas de IA, essenciais para a criação de cargas de trabalho RAG. Escala global: tecnologia para suportar implantações de IA em ambientes híbridos e multinuvem, com escalonamento instantâneo.

A mudança para a abordagem agentiva: sem necessidade de montagem

Em vez de forçar os desenvolvedores a integrar manualmente bancos de dados separados para memória, busca vetorial e transações, a MariaDB agora oferece uma “visão unificada” dos dados. Isso reduz a complexidade, diminui o custo total de propriedade (TCO) e permite que os desenvolvedores se concentrem na criação da lógica do agente em vez de gerenciar gargalos de backend.

“Construir para esse nível de escala hoje é como tentar montar uma máquina de alta velocidade a partir de um balde de LEGOs — você tem as peças, mas nenhuma delas foi feita para se encaixar sob esse nível de exigência”, afirmou Vikas Mathur, diretor de Produtos da MariaDB plc. “Na velocidade da IA, a janela para resposta diminui. Uma plataforma de dados como a MariaDB já não tem segundos; tem milissegundos de um dígito para fornecer respostas aos agentes. Ao oferecer uma plataforma com uma ‘placa-base’ em memória de alta velocidade já integrada, eliminamos a fricção da montagem manual. Estamos dando aos desenvolvedores uma camada de base unificada capaz de lidar com a escala massiva que esses agentes exigem.”

Olhando para o futuro: o futuro distribuído

A tecnologia da GridGain fornece a base para a próxima fase da evolução da MariaDB: uma camada de dados distribuída globalmente. À medida que agentes de IA se tornam autônomos e dispersos, os dados dos quais dependem precisam ser tão resilientes e localizados quanto eles próprios. Ao estender a MariaDB Enterprise Platform para uma arquitetura distribuída, a MariaDB garante que essa camada fundamental possa escalar para qualquer região sem sacrificar a velocidade de submilissegundo que fluxos de trabalho em velocidade de máquina exigem. Isso representa uma aceleração significativa do compromisso da MariaDB com um mundo em que a velocidade das máquinas é o padrão.

Um ano de crescimento imparável

A conclusão da aquisição da GridGain é o mais recente marco em uma série de movimentos estratégicos para redefinir a pilha de dados moderna para a era da IA. Nos últimos 18 meses, a MariaDB acelerou rapidamente seu ciclo de inovação, marcado pelas aquisições e integrações completas, no ano passado, do SkySQL (cloud/DBaaS) e do Galera Cluster (alta disponibilidade). A MariaDB também lançou recentemente a MariaDB Enterprise Platform 2026, a primeira solução unificada do setor a apresentar pipelines nativos de RAG prontos para uso (RAG-in-a-box) e suporte ao Model Context Protocol (MCP), permitindo que agentes de IA se comuniquem diretamente com dados corporativos. Além disso, no ano passado, a empresa lançou o MariaDB Exa, um mecanismo analítico extremamente poderoso que possibilita análises quase em tempo real sobre dados transacionais sem a necessidade de ETL ou movimentação de dados.

Esse compromisso com a inovação rendeu um reconhecimento significativo do setor. No último ano, a MariaDB foi agraciada com o Prêmio DBTA Readers’ Choice 2025 de Melhor Banco de Dados Geral e com o Prêmio AI TechAward 2025 de Melhor em IA de Código Aberto. Essas distinções, aliadasàintrodução da pesquisa vetorial nativa e a uma nova experiência em nuvem sem servidor, consolidam a posição da MariaDB como a alternativa definitiva de alta velocidade às limitações dos bancos de dados tradicionais.

Endossos de clientes e analistas

"Na Hatch, garantimos a entrega pontual de alguns dos projetos de engenharia e construção mais complexos do mundo. Para gerenciar esse nível de escala global, superamos uma infraestrutura legada rígida e isolada, adotando uma plataforma centrada em dados”, afirmou Tara Drover, diretora de Sistemas de Informação da empresa. “Com a migração para o GridGain, reduzimos drasticamente o tempo de processamento de dados, transformando análises complexas e alterações no decorrer do projeto, que antes levavam minutos, em resultados quase instantâneos. Essa é precisamente a capacidade de alta velocidade de que precisamosàmedida que avançamos para um futuro orientado por agentes e oferecemos aos nossos clientes recursos inteligentes e preditivos de gestão de projetos. Estamos animados em ver o GridGain se tornar uma parte fundamental da MariaDB, oferecendo uma plataforma unificada capaz de suportar a próxima geração de fluxos de trabalho autônomos e intensivos em dados nos setores em que atuamos.”

"A MariaDB vem construindo uma plataforma mais abrangente e pronta para IA por meio da pesquisa vetorial integrada, da parceria com o MariaDB Exa para análises de alto desempenho e da aquisição do SkySQL para fortalecer a entrega em nuvem", disse Devin Pratt, diretor de Pesquisa de Gestão de Dados da IDC. "A aquisição da GridGain amplia essa estratégia para o processamento de dados em memória e em tempo real, podendo atrair compradores que buscam uma alternativa mais aberta para conjuntos de dados fragmentados ou proprietários."

Inscreva-se no nosso próximo webinar: fique a saber como a MariaDB e a GridGain estão impulsionando estratégias empresariais de IA agentiva, participando no nosso webinar conjunto no dia 8 de abril de 2026.

Sobre a MariaDB

A MariaDB busca eliminar as restrições e a complexidade dos bancos de dados proprietários, permitindo que as organizações reinvistam no que realmente importa: o desenvolvimento ágil de aplicações inovadoras voltadas ao cliente. As empresas podem contar com uma única plataforma completa de banco de dados híbrido para todas as suas necessidades, que pode ser implantada em minutos para casos de uso transacionais, analíticos, híbridos e de IA. Com a confiança de organizações como Deutsche Bank, DBS, Nokia, Red Hat, Samsung e VirginMedia O2, a MariaDB oferece valor ao cliente sem o ônus financeiro dos provedores de bancos de dados legados. Para informações adicionais, acesse mariadb.com.

¹Gartner Press Release, Gartner Predicts 40% of Enterprise Apps Will Feature Task-Specific AI Agents by 2026, Up from Less Than 5% in 2025, August 2025 (Comunicadoàimprensa da Gartner, Gartner prevê que 40% dos aplicativos corporativos contarão com agentes de IA específicos para tarefas até 2026, em comparação com menos de 5% em 2025, agosto de 2025), https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2025-08-26-gartner-predicts-40-percent-of-enterprise-apps-will-feature-task-specific-ai-agents-by-2026-up-from-less-than-5-percent-in-2025.

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