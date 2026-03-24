Edital de segurança alimentar abre inscrições para projetos

A insegurança alimentar segue como um dos principais desafios sociais do país. Segundo dados da PNAD Contínua – Segurança Alimentar, referentes a 2024 e divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2025, cerca de 18,9 milhões de domicílios brasileiros conviviam com algum grau de restrição no acesso a alimentos, o equivalente a 24,2% dos lares. Entre esses, aproximadamente 3,2% enfrentavam insegurança alimentar grave, caracterizada pela ausência de acesso regular à alimentação em quantidade suficiente.

Organizações da sociedade civil (OSCs) têm ampliado sua atuação no atendimento a populações em situação de vulnerabilidade, especialmente por meio da oferta de refeições. Ainda assim, a manutenção de uma alimentação adequada e contínua envolve desafios que vão além do financiamento, incluindo planejamento nutricional, gestão de insumos e capacitação técnica.

Diante desse quadro, a Fundação Salvador Arena promove o Programa de Alimentação Saudável (PAS), voltado para o fortalecimento das OSCs em todo o país, proporcionando recursos para melhoria da segurança alimentar. O PAS oferece consultoria nutricional especializada e suporte financeiro às organizações selecionadas, possibilitando uma alimentação adequada, balanceada e planejada de acordo com as necessidades específicas dos beneficiários. As inscrições para o programa ocorrem até o dia 30 de março, e as informações podem ser obtidas no Instagram do programa.

A iniciativa inclui diagnóstico do perfil dos beneficiários, orientação para elaboração e adequação de cardápios, diretrizes sobre compras, armazenamento e preparo de alimentos, além de acompanhamento técnico ao longo da execução. O suporte financeiro busca complementar os custos com alimentação, permitindo maior previsibilidade na gestão das instituições participantes.

Segundo Sérgio Loyola, responsável pela área de Desenvolvimento e Promoção Social da Fundação Salvador Arena, a proposta é ampliar a capacidade de atuação das organizações sociais. “A atuação junto às OSCs contribui para qualificar a oferta de refeições e apoiar o desenvolvimento das atividades realizadas diretamente nas comunidades atendidas”, afirma.

Ao todo, serão selecionadas 30 organizações com atuação nas áreas de assistência social ou educação, de diferentes regiões do país.

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Com essa atuação integrada, OSCs fortalecem seu papel social, ampliam o impacto positivo em suas comunidades e asseguram melhores condições de saúde e desenvolvimento às pessoas atendidas, reafirmando o papel crucial da segurança alimentar como base para a transformação social.