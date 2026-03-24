Suplemento em goma é nova aposta do setor de alimentos
Busca de consumidores por produtos práticos, aderentes à rotina e com melhor experiência sensorial, aliada ao desenvolvimento tecnológico, impulsiona crescimento do suplemento em goma. Sandro Botta, CEO da Hilê, destaca importância da conformidade regulatória.
compartilheSIGA
Uma análise da Mordor Intelligence estimou o mercado global de suplementos de goma em US$ 9,43 bilhões em 2023. Segundo o estudo, o segmento deve atingir US$ 13,64 bilhões em 2028, impulsionado pela demanda por multivitamínicos em formatos mastigáveis, inovação em sabores, cores e ingredientes funcionais, e pelo crescente interesse dos consumidores em cuidados de saúde preventivos e na incorporação de suplementos ao estilo de vida diário.
As gomas mastigáveis são formas sólidas de dose única destinadas à administração oral. De acordo com o Vocabulário Controlado de Formas Farmacêuticas, Vias de Administração e Embalagens de Medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), esse tipo de produto é elaborado a partir de uma matriz mastigável, com sabor e textura agradáveis, que libera seus componentes durante a mastigação.
Embora o formato seja semelhante ao de balas ou confeitos, suplementos em goma possuem formulação técnica específica, com controle de dosagem e requisitos sanitários definidos, sendo classificados e produzidos dentro de critérios regulatórios próprios para suplementos alimentares.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Sandro Botta, CEO da Hilê Indústria de Alimentos, avalia que o crescimento dos suplementos em goma se deve a uma convergência de fatores estruturais, envolvendo a transformação no comportamento do consumidor e a maturação tecnológica da indústria.
“O consumidor busca formatos mais aderentes à rotina e com melhor experiência sensorial, enquanto a indústria é capaz de desenvolver matrizes estáveis, com controle de dosagem e maior previsibilidade de shelf life”, afirma.
Para o executivo, o autocuidado passou a ser percebido como experiência e não apenas como obrigação funcional, ao passo que a goma combina praticidade, portabilidade e maior aceitação sensorial e, por isso, favorece a adesão ao uso contínuo, essencial para qualquer estratégia de suplementação de longo prazo.
O formato ganhou força globalmente por atender tanto à conveniência quanto à percepção de inovação e, no Brasil, o movimento se intensifica à medida que o mercado se profissionaliza e que novas exigências regulatórias elevam o padrão técnico das formulações.
De acordo com Sandro Botta, algumas categorias de suplementos vêm puxando a inovação no formato em goma, especialmente aquelas associadas ao uso contínuo e à rotina diária, como imunidade, sono, beleza e foco.
“A goma deixa de ser apenas um formato alternativo e passa a representar uma estratégia de diferenciação e fidelização. Contudo, a expansão para novas finalidades depende de viabilidade técnica. Nem todos os ativos se comportam adequadamente em matriz gelatinosa ou de pectina, o que exige estudos de compatibilidade e estabilidade”, frisa.
Regularização para produção e consumo
Os requisitos para composição, qualidade, segurança e rotulagem de suplementos alimentares, incluindo limites de nutrientes, substâncias bioativas, enzimas e probióticos, são definidos pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 243 da Anvisa.
A norma exige padrões de identidade, pureza e estabilidade, que a rotulagem indique “suplemento alimentar”, grupos populacionais, recomendações de consumo, advertências e identificação de probióticos. Também regula ingredientes para sabor, cor ou aroma, proíbe substâncias não autorizadas e estabelece prazos e procedimentos de regularização.
Sandro Botta observa que as empresas devem garantir precisão de dosagem e estabilidade ao longo do prazo de validade, especialmente diante da obrigatoriedade crescente de testes de estabilidade a partir de 2026.
“O consumidor está mais criterioso, e a regulação também. Além disso, a matriz em goma exige controle rigoroso de umidade, temperatura e interação entre ativos. Portanto, é essencial manter a rotulagem transparente, evitar alegações não permitidas e assegurar rastreabilidade de insumos”.
Segundo o CEO, o desenvolvimento de suplementos em goma exige domínio técnico específico, uma vez que se trata de uma matriz sensível a variações ambientais e às interações entre diferentes ingredientes. Nesse contexto, empresas do setor têm ampliado investimentos em tecnologia de processo, controle de umidade, estabilidade de ativos e padronização sensorial para garantir maior previsibilidade e qualidade das formulações.
Na Hilê Indústria de Alimentos, a estratégia para acompanhar a crescente demanda por suplementos em goma tem incluído investimentos nessas áreas, com foco no aprimoramento dos processos produtivos e na adaptação das formulações às exigências regulatórias do setor.
O executivo esclarece que a Hilê enxerga o formato não como substituto das cápsulas, mas como complemento dentro de uma arquitetura de produtos mais ampla.
Até 2026, a tendência é que as gomas ocupem espaço relevante nas categorias de rotina e bem-estar, especialmente em segmentos voltados ao público adulto. O diferencial competitivo estará na capacidade de conciliar experiência sensorial, precisão técnica e conformidade regulatória — pilares que sustentam a longevidade do formato no mercado, comenta o CEO.
Sandro Botta ressalta que, apesar da similaridade visual com balas comuns, suplementos em goma são produtos regulamentados, com formulações técnicas, controle de dosagem e exigências sanitárias específicas. Para ele, à medida que o setor evolui sob o aspecto regulatório, especialmente com exigências de testes de estabilidade e comprovação de qualidade, a diferenciação entre suplemento e produto alimentício convencional torna-se ainda mais evidente.
“A comunicação estratégica de educação do consumidor deve destacar composição, finalidade nutricional e limites de consumo, evitando qualquer associação com confeitaria. Rótulos claros, orientações objetivas e transparência sobre ingredientes e concentrações são fundamentais”, reforça o executivo.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Para mais informações, basta acessar: hile.com.br/
Website: https://hile.com.br/