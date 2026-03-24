Hotelaria impulsiona turismo e economia de Sorocaba

Sorocaba (SP) avançou de categoria no Programa de Regionalização do Turismo em dezembro de 2024, passando a integrar o grupo A do Mapa do Turismo Brasileiro. A classificação, estabelecida pelo Ministério do Turismo (MTur), funciona como um indicador que avalia o desempenho econômico da atividade turística e considera as particularidades de cada município. As informações são do site de notícias da Prefeitura de Sorocaba.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, entre os fatores que ajudam a compor essa percepção positiva do destino está a rede hoteleira da cidade. A Nacional Inn oferece diversas unidades na região, incluindo o Nacional Inn Sorocaba.

Segundo ele, para muitos visitantes, a experiência na cidade começa no hotel: na recepção, no conforto das acomodações e na localização que facilita a mobilidade. De acordo com ele, esses elementos ajudam a construir a imagem de um município organizado e preparado para receber turistas e viajantes a negócios.

“Hotéis bem equipados acabam atraindo executivos e profissionais que precisam de infraestrutura moderna. Sorocaba tem se destacado como um polo de startups e negócios, e a hotelaria acompanha esse movimento, oferecendo espaços para reuniões e hospedagem adequada. Isso faz com que a cidade seja vista com mais relevância no interior paulista”, detalha.

Ainda conforme o especialista, eventos corporativos têm um impacto significativo no comércio de Sorocaba, já que grande parte deles atrai profissionais de fora da cidade, aumentando a circulação de pessoas e de recursos.

“Sorocaba tem se destacado na área de tecnologia e inovação, o que aumenta a relevância desses eventos. O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS), por exemplo, já é referência nacional e conecta universidades, empresas e poder público. Só em 2025, oito novas empresas se instalaram por lá, totalizando 55 focadas em tecnologia e inovação”, observa.

Turismo corporativo mantém ocupação estável

A demanda por hospedagem em Sorocaba, conforme explica o diretor da Nacional Inn, apresenta variações ao longo do ano, mas sem oscilações tão acentuadas quanto as observadas em destinos essencialmente turísticos. De acordo com ele, períodos como fim de ano, feriados e datas comemorativas costumam registrar aumento no movimento, enquanto o turismo corporativo contribui para manter a taxa de ocupação relativamente estável durante o restante do ano.

Aly explica que a variação na demanda ao longo do ano cria uma dinâmica no setor, com períodos em que a contratação de trabalhadores temporários se torna necessária. Ainda assim, segundo ele, a equipe permanece estável, o que garante a manutenção da qualidade e da consistência dos serviços.

“Sorocaba é uma cidade que consegue equilibrar bem a demanda. A hotelaria não depende apenas de períodos de lazer, mas também de negócios e eventos, o que faz com que o setor esteja sempre ativo e relevante para a economia local”, reforça.

Hotelaria impulsiona diversos setores da economia

Para Aly, a presença de hotéis na cidade gera impactos positivos em diversos setores da economia, especialmente em áreas como restaurantes, bares, transporte, mobilidade urbana, comércio local, lojas, shoppings e feiras.

“Quando alguém se hospeda, não está apenas ocupando um quarto: ela também vai jantar em restaurantes, chamar táxis ou apps de transporte, comprar no comércio local ou aproveitar serviços de lazer”, acrescenta.

Ainda segundo o profissional, os hotéis acabam exercendo um papel de catalisadores da economia local, pois os visitantes não movimentam apenas a própria hospedagem, mas também uma série de negócios ao redor.

“Vale destacar também os serviços de apoio, como lavanderias, fornecedores de alimentos e prestadores de serviços em geral e, claro, isso gera empregos indiretos. Um hotel bem estruturado acaba movimentando toda uma rede de negócios ao redor, tornando-se um verdadeiro pilar econômico para cidades do porte de Sorocaba”, analisa.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hotel/nacional-inn-sorocaba