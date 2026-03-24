Alcançar metas de Ano Novo exige regulação emocional

O início de um novo ano costuma mobilizar expectativas em relação às metas pessoais. Para muitos, janeiro simboliza a chance de recomeçar, como se fosse possível “zerar” o que não deu certo antes. Essa sensação de renovação traz esperança, mas também uma carga elevada de expectativa.



No entanto, pesquisas recentes mostram que a adesão a essas metas ainda é baixa entre a população. Um levantamento da Forbes Health com mil adultos nos Estados Unidos revelou que apenas 8% mantiveram suas resoluções por mais de um mês e apenas 1% conseguiu sustentá-las por 12 meses.

No Brasil, um estudo do Instituto Real Time Big Data, encomendado pela Rede Record, apontou que 41% dos brasileiros fazem listas de metas, mas 79% não cumprem o que foi estabelecido.



Os números evidenciam que a força de vontade, sozinha, não garante a manutenção de objetivos ao longo do ano. Para Iane Ventura, psicóloga e fundadora da plataforma de práticas terapêuticas Ser Bene, o início do ano funciona como um marco simbólico de recomeço, mas a vida cotidiana segue com responsabilidades, limites e padrões emocionais.



“A expectativa neste período é alta, mas nem sempre a estrutura interna do indivíduo muda. E é essa mudança que precisa acontecer para ser possível realizar as tão sonhadas metas”, afirma.



Segundo a psicóloga, os principais erros ao definir metas estão relacionados à forma como elas são estruturadas. “É comum estabelecer objetivos olhando só para o resultado final e não para o processo. Outro erro é definir metas baseadas em comparação ou pressão externa. E tem também as metas muito rígidas, pouco realistas, que não consideram o cansaço, os imprevistos, a vida acontecendo. Muitas vezes não é um desejo genuíno, é uma resposta ao que todo mundo está fazendo”, avalia.



Para aumentar as chances de manutenção, Iane Ventura ressalta que é necessário transformar metas em comportamentos concretos e pequenos. “Em vez de ‘quero ser mais saudável’, é importante definir ações específicas com frequência clara e possível. Não adianta ter o melhor método de planejamento se a pessoa está ansiosa, sobrecarregada ou se cobrando o tempo inteiro. Metas precisam ser divididas em micro-hábitos, acompanhadas de revisões periódicas e, principalmente, precisam caber na realidade emocional da pessoa”, explica.



A psicóloga destaca que fatores como ansiedade, autocrítica excessiva e perfeccionismo podem interferir diretamente na manutenção das metas. A ansiedade cria urgência e expectativa exagerada de resultado rápido. A autocrítica transforma qualquer deslize em prova de incapacidade. E o perfeccionismo faz com que a pessoa acredite que, se não for perfeita, não vale a pena continuar.



“Esse trio costuma gerar um ciclo: expectativa alta, pequena falha, culpa intensa e desistência. Não é falta de disciplina, é um funcionamento emocional que precisa de manutenção diária, de preferência com acompanhamento psicológico e técnicas terapêuticas”, acrescenta.

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Plataforma estimula práticas terapêuticas



Nesse sentido, práticas como Escrita Terapêutica, Meditação Guiada e Yoga podem ajudar a sustentar escolhas ao longo do ano. A proposta da Ser Bene é oferecer essas soluções em uma plataforma de psicoeducação para que o indivíduo aprenda a se organizar, regular emoções, se movimentar e refletir de forma integrada.



“Com práticas diárias mediadas por profissionais, o indivíduo é capaz de integrar mente, corpo e rotina, transformando a forma de lidar com a construção de metas”, frisa Ventura.



Para quem já começou o ano sentindo que “falhou” em suas resoluções, a psicóloga recomenda uma mudança de perspectiva. “Primeiro, parar de usar a palavra ‘falha’ com tanta facilidade. Desistir de uma meta não significa incapacidade. Significa que talvez ela tenha sido grande demais, rígida demais ou desconectada da realidade atual”.



“Recomeçar não exige um novo ano, mas sim uma reestruturação interna. Às vezes é só reduzir a meta, reorganizar a rotina e tirar a carga de culpa. Mudança não acontece em linha reta, e está tudo bem”, conclui Iane Ventura.



Para saber mais, basta acessar: https://serbene.com?