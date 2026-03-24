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Fundador do Coco Bambu se associa ao Boteco Caju Limão

O empresário Afrânio Barreira passa a integrar sociedade do Boteco Caju Limão, que projeta investir R$ 100 milhões para expansão nacional.

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Repórter
24/03/2026 11:02

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Fundador do Coco Bambu se associa ao Boteco Caju Limão
Fundador do Coco Bambu se associa ao Boteco Caju Limão crédito: DINO

O fundador do Coco Bambu, Afrânio Barreira, anunciou sua entrada como sócio do Boteco Caju Limão, marca originada em Brasília e integrante do portfólio da rede Caju. A operação marca um movimento de expansão estruturada da empresa no setor de bares e entretenimento.

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A gestão do negócio permanece com os fundadores da rede Caju, enquanto Barreira passa a atuar no suporte à expansão, com foco em governança e escala operacional. A operação foi estruturada como um movimento de aporte financeiro, direcionado ao plano de crescimento da marca. Os valores da transação não foram divulgados, mas a empresa projeta investimentos de R$ 100 milhões nos próximos dois anos.

O Boteco Caju Limão conta atualmente com duas unidades em operação. Segundo dados da empresa, atendeu cerca de 500 mil clientes nos últimos 12 meses e registrou faturamento superior a R$ 50 milhões no período. “Identifiquei uma operação com conceito estruturado e potencial de crescimento. Minha atuação será voltada ao suporte na expansão, com foco em governança e padronização”, afirma Afrânio Barreira.

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A sociedade tem como objetivo ampliar a presença da marca em outras regiões do país. O primeiro projeto previsto é a abertura de uma unidade em São Paulo, no bairro Itaim Bibi. O investimento estimado para a unidade é de R$ 40 milhões, incluindo a aquisição do imóvel. A inauguração está prevista para maio de 2026.



Website: https://www.instagram.com/botecocajulimao.sp/

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