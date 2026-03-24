Médico especialista esclarece mitos sobre PSA alterado

A associação imediata entre níveis elevados de PSA e câncer de próstata é frequentemente observada em pacientes. A interpretação desse resultado pode gerar reações relacionadas à incerteza quanto ao diagnóstico. Essa reação, embora compreensível, é parte de um equívoco muito frequente. O PSA elevado não é um diagnóstico, e sim um sinal de alerta que precisa ser investigado com calma, critério e acompanhamento especializado.

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente entre os homens brasileiros, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil deverá registrar 781 mil novos casos de câncer por ano até 2028. O INCA relata que, na região Sudeste, a incidência é bem mais acentuada. Diante desse cenário, entender o que o PSA realmente significa é um passo fundamental para proteger a saúde masculina.

O que é o PSA e por que ele assusta?

O PSA, sigla para Antígeno Prostático Específico, é uma proteína produzida pela própria próstata e que pode ser avaliada por um simples exame de sangue. Quando o resultado vem com valores acima do esperado, é muito comum que o paciente associe diretamente ao câncer de próstata e fique bastante ansioso.

Segundo o Dr. Fernando Marsicano, uma das primeiras explicações feitas aos pacientes é que “o PSA não é um diagnóstico de câncer, mas sim um marcador que chama atenção para a necessidade de investigar melhor a saúde da próstata”. Existem várias situações completamente benignas que podem elevar o PSA, e muitas vezes esse aumento não representa nenhuma doença grave. O mais importante é avaliar o resultado com calma, dentro do contexto clínico do paciente.

PSA alto significa câncer de próstata?

Esse é um dos maiores mitos da urologia. O PSA pode aumentar por diversas razões que não têm qualquer relação com câncer. Entre as causas mais comuns, segundo Dr. Fernando, estão: “o aumento benigno da próstata, também chamado de hiperplasia prostática, as inflamações ou infecções da próstata, conhecidas como prostatite, a atividade sexual recente, a manipulação da próstata ou mesmo a prática de exercícios físicos intensos, como o ciclismo”.

Ainda segundo o urologista, “nós, médicos, passamos a investigar com mais atenção quando o PSA está persistentemente elevado, quando há um aumento progressivo ao longo do tempo ou quando o exame de toque da próstata apresenta alguma alteração”. Nesses casos, exames complementares como a ressonância magnética da próstata entram em cena para avaliar melhor a situação antes de qualquer decisão mais invasiva, como uma biópsia.

Qual é o próximo passo após um resultado alterado?

O primeiro e mais importante passo é “procurar um urologista para uma avaliação completa. Em muitos casos, o exame é repetido após algum tempo, justamente para confirmar o resultado e afastar variações pontuais”, diz Dr. Fernando.

Além disso, Dr. Fernando reforça que: “o médico verifica o histórico do paciente, realiza o exame físico e, quando necessário, solicita exames complementares”. A ressonância magnética da próstata tem desempenhado um papel cada vez mais relevante nesse processo, permitindo identificar áreas suspeitas com muito mais precisão antes de se cogitar qualquer procedimento invasivo. Somente em situações específicas é que se indica a biópsia da próstata”.

Diagnóstico precoce do câncer de próstata salva vidas?

Na prática, Dr. Fernando informa que “pacientes cujo câncer de próstata foi identificado em fase inicial, justamente por causa do acompanhamento regular do PSA, tiveram desfechos completamente diferentes daqueles diagnosticados tardiamente”. Quando a doença é detectada precocemente, as chances de tratamento curativo são muito altas e o impacto na qualidade e no tempo de vida do paciente é significativamente maior.

Especialistas são unânimes: quando diagnosticado cedo, as chances de cura do câncer de próstata podem chegar a 90%. Muitos pacientes conseguem realizar tratamentos menos agressivos e com excelentes resultados. Por isso, o acompanhamento urológico regular e a avaliação individualizada do PSA são ferramentas indispensáveis para a detecção precoce da doença. Recomenda-se que homens a partir dos 50 anos, mesmo sem sintomas, busquem avaliação especializada. Já os homens com histórico familiar de câncer de próstata ou pertencentes à raça negra devem iniciar esse acompanhamento a partir dos 45 anos.

Da descoberta ao tratamento mais moderno: a cirurgia robótica em Belo Horizonte

Dr. Fernando relata que “quando o diagnóstico de câncer de próstata é confirmado e a cirurgia se torna necessária, a cirurgia robótica representa atualmente uma das técnicas mais modernas e precisas disponíveis”. Ele também menciona que “esse método permite que o cirurgião opere com visão ampliada em alta definição e com instrumentos extremamente delicados, o que proporciona maior precisão na preservação de estruturas importantes para a qualidade de vida do paciente”.

Em Belo Horizonte, a cirurgia robótica já é uma realidade acessível em centros especializados. Segundo a CMMG, este procedimento atingiu a expressiva marca de 3 mil cirurgias, realizadas por meio de plataforma robótica.

Para o Dr. Fernando: “A tecnologia não substitui a experiência do cirurgião, mas, quando bem indicada e realizada por equipe especializada, pode trazer benefícios importantes e duradouros para o tratamento do câncer de próstata”.



O que todo homem precisa saber sobre a saúde da próstata

Como foi informado acima, um PSA alterado não é motivo para desespero, mas também não é algo a ser ignorado. “O caminho certo passa sempre pela consulta com um urologista de confiança, pela investigação criteriosa e pelo acompanhamento contínuo da saúde prostática”, enfatiza Dr. Fernando Marsicano. O preconceito em torno dos exames preventivos ainda afasta muitos homens brasileiros do diagnóstico precoce, e é justamente esse atraso que pode mudar o desfecho de um tratamento.

Dr. Fernando alerta: “Cuidar da próstata é cuidar da vida. E esse cuidado começa com informação, prevenção e um médico preparado para orientar cada etapa dessa jornada”.

Para mais informações sobre o Câncer de Próstata ou Cirurgia Robótica, basta acessar o site https://uroprostata.com.br/

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