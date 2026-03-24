EMNIFY APRESENTA SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE eSIM PROGRAMÁVEL PARA IoT

A conectividade IoT está finalmente migrando da logística tradicional baseada em SIM Cards físicos e passando para uma gestão controlada por software. Com o padrão SGP.32 da GSMA, a conectividade agora pode ser administrada programaticamente em todo o ciclo de vida do dispositivo, desde a configuração inicial na fábrica até a otimização em campo. A emnify, referência global em conectividade IoT na nuvem, está lançando o padrão eSIM SGP.32 em larga escala por meio de sua SuperNetwork IoT e modelo operacional. Com isso, clientes ganham conectividade instantânea desde a fábrica, verdadeira independência de operadora ao longo do ciclo de vida do dispositivo e resiliência estrutural via opções seguras de fallback.

Juntas, essas capacidades tornam o eSIM da emnify uma base de conectividade de longo prazo, projetada para evoluir junto com o dispositivo.

Conectividade Instantânea

Com provisionamento bootstrap compatível com SGP.32 diretamente na fábrica, a emnify incorpora a conectividade no próprio processo de fabricação. Os dispositivos saem da produção prontos para serem conectados imediatamente ao serem ligados pela primeira vez. Não há necessidade de manuseio de SIM, ativação tardia ou configuração pós-implantação.

Para fabricantes de produtos eletrônicos, isso possibilita uma verdadeira estratégia de SKU único para mercados globais, não importa se o dispositivo for fabricado no Brasil, Mexico, EUA ou na China. Para empresas, elimina obstáculos no onboarding, melhora a experiência do cliente e simplifica implantações em larga escala. Cada dispositivo se conectaàSuperNetwork da emnify, oferecendo acesso a mais de 550 redes em mais de 195 países por meio de um único perfil global. No Brasil, contamos também com nosso perfil local, operado como MVNO autorizada pela Anatel desde 2023, que pode ser utilizado para produção, bootstrap ou fallback. O provisionamento via API automatiza a seleção e ativação de perfis operacionais, reduzindo a carga operacional e acelerando implementações globais desde o primeiro dia. Ao substituir processos manuais por fluxos totalmente integrados, a emnify viabiliza implantações comerciais em larga escala que são automatizadas, escaláveis e prontas desde o primeiro uso.

Verdadeira Independência de Provedor

A SuperNetwork da emnify permite conectividade global sob um único contrato e estrutura operacional, sem o ônus de gerenciar múltiplos fornecedores, mantendo a liberdade de adaptação sempre que condições de negócio ou regulatórias exigirem.

Com SGP.32 e o eSIM IoT Manager (eIM) da emnify, as empresas podem trocar perfis de operadoras remotamente via portal ou API, sem substituir SIMs físicos ou interromper o serviço.

A troca de perfis não está limitada a um ecossistema fechado. A emnify suportará perfis de operadoras de terceiros, oferecendo verdadeira flexibilidade entre provedores ao longo de todo o ciclo de vida do dispositivo.

Resiliência Estrutural para Continuidade de Negócios

Quando dispositivos conectados sustentam operações críticas, é necessário ter uma conectividadeàaltura.

O SGP.32 permite perfis de fallback que podem ser incorporados diretamente no eSIM. Os perfis de fallback da emnify estão sempre ativos e prontos para fornecer conectividade sem necessidade de ação externa. Caso um perfil principal falhe, a transição é iniciada automaticamente pelo assistente de perfis, sem intervenção em campo, garantindo serviço ininterrupto.

A resiliência é projetada na própria arquitetura do SIM, e não adicionada posteriormente.

“O SGP.32 muda as regras da conectividade IoT”, disse Carlos Campos, diretor geral Brasil e VP Vendas LATAM, da emnify. “Ele remove a necessidade do SIM físico para fabricantes e transforma a conectividade em um recurso programável para empresas. Contudo, independência e resiliência não vêm apenas dos padrões, mas também de como a conectividade é operada em larga escala. É aí que a SuperNetwork e a plataforma de automação da emnify fazem a toda a diferença”.

A Ohme, fornecedora líder de carregadores inteligentes de veículos elétricos para residências e estacionamentos compartilhados, está trabalhando com a emnify para explorar o potencial do SGP.32.

“Escolhemos inicialmente a emnify porque sua plataforma IoT celular baseada em nuvem oferecia a flexibilidade necessária para implantações em pequena escala e posterior crescimento acelerado,àmedida que a Ohme se tornou líder no Reino Unido e expandiu para mais de 15 países”, disse Roland Meyer, Diretor de Qualidade e Conectividade IoT da Ohme. “Ao explorar o SGP.32, estamos adicionando salvaguardas estratégicas importantes às vantagens operacionais do IoT celular. A capacidade de evitar lock-in e adaptar a conectividade às regulamentações locais ou condições de rede, mantendo controle sobre o fluxo de dados, está se tornando crítica para o nosso negócio.”

Ao integrar o SGP.32 com sua SuperNetwork e nosso core móvel nativo em nuvem, a emnify expande o papel do SIM — de um componente substituível para um recurso programável e de importância crítica para implantações de qualquer projeto de IoT.

A emnify estará presente no Smart City Expo 2026, em Curitiba. Visite o Estande 5.B.b para saber mais.

Sobre a emnify

A emnify é uma premiada operadora de conectividade IoT que opera uma SuperNetwork global com acesso a mais de 550 redes móveis em mais de 195 países. Com seu core móvel nativo em nuvem distribuído em nove regiões ao redor do mundo, a emnify permite que empresas implementem e gerenciem dispositivos conectados, oferecendo controle em tempo real sobre conectividade, roteamento e políticas. A empresa conecta milhões de dispositivos globalmente, atuando em setores como gestão de frotas, aviação, carregamento de veículos elétricos, infraestrutura digital e eletrônicos de consumo. Fundada em 2014, com sede em Berlim e escritórios nos Estados Unidos, Brasil e Filipinas, a emnify continua avançando a conectividade orientada para o futuro por meio da adoção de padrões abertos, tais como SGP.02, SGP.22 e SGP.32.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260324039386/pt/

Para mais informações, entre em contato:

Fernanda Marques

Head de Marketing, LATAM

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fernanda.marques@emnify.com