Declaração da The Estée Lauder Companies sobre uma possível transação com a Puig

A The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) confirma que está em negociações sobre uma possível fusão com a Puig, na qual as duas empresas poderiam unir seus negócios. Nenhuma decisão final foi tomada e nenhum acordo foi alcançado. A menos que um acordo seja assinado entre as empresas, não há garantias quanto ao negócio ou aos seus termos.

Declaração Prospectiva

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas, nos termos da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados de 1995. Estas declarações incluem, entre outras, as relativas a uma possível transação, ao prazo previsto para a sua conclusão e aos respetivos termos.

As declarações prospectivas baseiam-se em expetativas e pressupostos atuais, encontrando-se sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente. Entre outros, esses riscos e incertezas incluem a possibilidade de não ser alcançado qualquer acordo, de não serem obtidas as aprovações regulatórias necessárias ou de não serem satisfeitas outras condições para uma transação potencial.

Não há garantia de que qualquer transação será concretizada ou, caso seja, quanto ao seu momento ou aos seus termos. A The Estée Lauder Companies não assume qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, exceto quando exigido por lei.

Sobre a The Estée Lauder Companies Inc.

A The Estée Lauder Companies Inc. é uma das principais fabricantes, comerciantes e vendedoras mundiais de produtos de elevada qualidade para o cuidado da pele, maquilhagem, perfumaria e produtos para o cabelo, sendo também uma guardiã global de marcas de luxo e prestígio. Seus produtos são comercializados em cerca de 150 países e territórios sob marcas como Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr. Jart+, a família de marcas DECIEM, incluindo The Ordinary e NIOD, e BALMAIN Beauty.

ELC-C

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Relações com a Mídia:

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