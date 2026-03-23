Kinaxis Reconhecida como Líder nos Relatórios da Gartner® Magic Quadrant™ de 2026 para Planejamento da Cadeia de Fornecimento

Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), líder mundial em orquestração da cadeia de fornecimento anunciou hoje que foi posicionada como Líder na Gartner® Magic Quadrant™ de 2026 para Soluções de Planejamento da Cadeia de Fornecimento para Setores Discretos e na Gartner® Magic Quadrant™ de 2026 para Soluções de Planejamento da Cadeia de Fornecimento para Setores de Processo. Em ambos os relatórios, a Gartner reconheceu a Kinaxis por sua capacidade de execução e abrangência de visão.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260323598863/pt/

Kinaxis Recognized as a Leader in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ Reports for Supply Chain Planning: Discrete Industries

A Kinaxis foi reconhecida como Líder pela Gartner® Magic Quadrant™ para Soluções de Planejamento da Cadeia de Fornecimento por onze vezes consecutivas. Além disto, foi reconhecida como Líder no Gartner Magic Quadrant de 2026 para Soluções de Planejamento da Cadeia de Fornecimento para Setores de Processo e Setores Discretos.

"Em nossa opinião, ser nomeada Líder reflete a crescente necessidade de as cadeias de fornecimento entregarem resultados de negócios mensuráveis ??diante de constantes interrupções", disse Andrew Bell, Diretor de Produtos da Kinaxis. "Hoje, as organizações precisam manter e aperfeiçoar os níveis de serviço, otimizar o capital de giro e responderàvolatilidade em tempo real. A Maestro unifica o planejamento e a execução em um ambiente simultâneo, onde a automação e a IA ajudam as equipes a agir com rapidez e confiança, impulsionando a adaptabilidade que sustenta o desempenho."

À medida que as cadeias de fornecimento operam cada vez mais de modo contínuo, em vez de ciclos de planejamento fixos, as organizações precisam de uma orquestração que acompanhe as mudanças constantes. A Kinaxis oferece isso através da Maestro™, sua plataforma com IA que abrange S&OP, demanda, suprimentos, estoque, planejamento e programação da produção. Ao combinar automação determinística e IA agêntica componível em um modelo concorrente compartilhado, a Maestro permite a tomada de decisões confiantes em escala empresarial, em organizações de médio porte a multinacionais.

Com os Agentes Maestro expandidos, o Estúdio de Agentes Maestro e uma base de dados unificada, a Kinaxis oferece suporte tantoàexecução repetível como ao raciocínio adaptativo em um ambiente governado. Estes avanços são sustentados por parcerias estratégicas, incluindo a Databricks e outros fornecedores de software líderes no amplo ecossistema empresarial. A inovação é ainda reforçada pelo crescente portfólio de propriedade intelectual da Kinaxis, que inclui quase 90 patentes concedidas a nível mundial e um número significativo de patentes adicionais pendentes em diversas jurisdições. Cerca de 45% do portfólio se concentra em IA e aprendizagem automática, o que demonstra o investimento contínuo na orquestração inteligente da cadeia de fornecimento.

Cópias gratuitas do relatório Gartner® Magic Quadrant™ de 2026 para Soluções de Planejamento da Cadeia de Fornecimento para Setores Discretos e Setores de Processo estão disponíveis para download aqui.

Isenção de responsabilidade da Gartner

Nota:

Gartner, Magic Quadrant de 2026 para Soluções de Planejamento da Cadeia de Fornecimento para Setores de Processo

Gartner, Magic Quadrant de 2026 para Soluções de Planejamento da Cadeia de Fornecimento para Setores Discretos

Gartner, Magic Quadrant para Soluções de Planejamento da Cadeia de Fornecimento – 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Gartner, Magic Quadrant para Sistema de Planejamento da Cadeia de Fornecimento de Registro – 2014, 2016, 2018

Gartner, Magic Quadrant para Sistemas de Planejamento de Vendas e Operações de Diferenciação – 2019, 2017, 2015

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Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, que impulsiona cadeias de fornecimento mundiais complexas e apoia as pessoas que as gerenciam. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento, com IA integrada, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. Marcas internacionais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e nas disrupções do cenário atual. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Fonte: Kinaxis Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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