Power Integrations amplia a topologia flyback para permitir 440 W, oferecendo alternativas mais simples aos projetos de potência ressonante

APEC 2026 – A Power Integrations (NASDAQ: POWI), líder em circuitos integrados (CIs) de alta tensão para conversão de energia com eficiência energética, apresentou hoje uma inovação na topologia flyback, ampliando a faixa de potência dos conversores flyback para 440 W — muito além dos limites que tradicionalmente exigiam topologias ressonantes e LLC mais complexas. A nova família de CIs flyback TOPSwitchGaN™ une a tecnologia PowiGaN™ inovadora da empresaàsua icônica arquitetura de CIs TOPSwitch™, reduzindo a complexidade, eliminando dissipadores de calor em muitos casos, encurtando o tempo de projeto, melhorando a capacidade de fabricação e reduzindo o custo total do sistema.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260323036497/pt/

The new TOPSwitchGaN™ flyback IC family extends the power range of flyback converters to 440 W—well beyond the limits that traditionally required more complex resonant and LLC topologies.

“Isto é mais do que uma evolução de produto — é uma mudança fundamental na forma como os engenheiros podem abordar o design de fontes de alimentação”, disse Silvestro Fimiani, diretor de Marketing de Produto da Power Integrations. “Por décadas, os projetistas tiveram que migrar para topologias ressonantes, como LLC,àmedida que os níveis de potência aumentavam. Com o TOPSwitchGaN, estamos levando a topologia flyback a uma faixa de potência que antes não era possível, permitindo que os engenheiros alcancem alta eficiência e desempenho com uma arquitetura muito mais simples.”

Os circuitos integrados TOPSwitchGaN oferecem 92% de eficiência em toda a faixa de carga — de 10% a 100% — e superam facilmente os requisitos da regulamentação europeia sobre produtos relacionadosàenergia (ErP), com consumo de energia inferior a 50 mW nos modos de espera e desligado. O dispositivo consegue isso sem a necessidade de retificação síncrona. São ideais para eletrodomésticos de alta tecnologia, carregadores de bicicletas elétricas e aplicações industriais.

Os switches PowiGaN apresentam R DS(ON) muito menor do que os de silício. Isso resulta em perdas de condução reduzidas, o que aumenta drasticamente a capacidade de potência dos conversores flyback. Esses novos dispositivos incorporam switches PowiGaN de 800 V, que oferecem excelente capacidade de resistência a surtos e baixas perdas de comutação, o que significa que podem operar em frequências de comutação de até 150 kHz para minimizar o tamanho do transformador.

O consumo sem carga é bem inferior a 50 mW a 230 VCA, incluindo a detecção de linha, e até 210 mW de potência de saída estão disponíveis para uma entrada de 300 mW a 230 VCA para executar funções de gerenciamento quando as unidades estão em modo de espera.

Fimiani continuou: “Como o primeiro dispositivo a combinar comutadores off-line em encapsulamentos compactos — e com bilhões de unidades vendidas desde 1994 —, o nome TOPSwitch é sinônimo de inovação em conversão de energia. Os engenheiros confiam no TOPSwitch por sua eficiência e facilidade de uso, e agora esses benefícios estão disponíveis para uma variedade ainda mais ampla de projetos. O TOPSwitchGaN amplia a faixa de potência da arquitetura flyback para 440 W, algo até então inédito com essa arquitetura, expandindo seu uso para aplicações que antes exigiam soluções mais complexas.

Os novos circuitos integrados (CIs) estão disponíveis em dois formatos. Para projetos ultrafinos, a embalagem de montagem em superfície eSOP™-12, de perfil baixo, permite fornecer 135 W (85-265 VCA) sem necessidade de dissipador de calor, sendo ideal para aplicações em eletrodomésticos. A embalagem eSIP™-7, com orientação vertical, minimiza a área ocupada na placa de circuito impresso e apresenta impedância térmica equivalenteàde um componente embalado em TO-220. Ao montar um dissipador de calor metálico com um clipe simples, é possível alcançar uma faixa de potência ampliada para aplicações que incluem ferramentas elétricas, bicicletas elétricas e abridores de garagem. Como os CIs TOPSwitch-GaN são compatíveis pin a pin com os CIs de comutação off-line TinySwitch™-5, os projetistas podem usar a mesma metodologia para aplicações que variam de 10 W a 440 W.

Disponibilidade e recursos

O preço do TOPSwitchGaN começa em US$ 1,00 para pedidos de 10.000 unidades. Os seguintes materiais de projeto de referência estão disponíveis:

DER-1079 – este kit utiliza o TOP7074K para fornecer uma fonte de alimentação flyback isolada de ampla faixa de 60 W para eletrodomésticos;

DER-1019 – este kit descreve uma fonte de alimentação flyback isolada industrial de alta tensão (89 V / 4 A) de 356 W, baseada no TOP7078E;

RDK-1018 – este kit de carregador para bicicleta elétrica é um projeto flyback isolado de ampla faixa de 168 W que utiliza o TOP7075E.

Para mais detalhes, entre em contato com um representante de vendas da Power Integrations ou com um dos distribuidores autorizados da empresa em todo o mundo — DigiKey, Newark, Mouser e RS Components ou visite power.com.

Sobre a Power Integrations

A Power Integrations, Inc. é uma empresa líder em inovação no setor de tecnologias de semicondutores para conversão de energia de alta tensão. Os produtos da empresa são componentes essenciais no ecossistema de energia limpa, permitindo a geração de energia renovável, como também a transmissão e o consumo eficientes de energia em aplicações que vão de miliwatts a megawatts. Para saber mais, visite www.power.com.

Power Integrations, o logotipo da Power Integrations, PowiGaN, TOPSwitchGaN, TOPSwitch, TinySwitch e EcoSmart são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas registradas da Power Integrations, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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