ClickLivre economiza R$ 15 mi em energia para clientes em MG

O Brasil ultrapassou com mais de um ano de antecedência a capacidade instalada em energia solar projetada para 2027. A estimativa da Agência Internacional de Energia (IEA em inglês) era de atingir a marca de 66 gigawatts (GW) no próximo ano, mas dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) mostram que o país já chegou a 67 GW. Esse avanço confirma o ritmo de crescimento da geração solar no país.

É nesse cenário que a ClickLivre Energia, empresa mineira do segmento, dobrou seu faturamento em 2025. A companhia já acumula R$ 15 milhões em economia na conta de luz de consumidores do estado.

“O Brasil chegou antes do previsto a um patamar que a própria IEA só esperava ver em 2027. Isso coloca o país em uma posição de destaque no mercado de energia limpa e quem já estava estruturado para atender essa demanda saiu na frente”, avalia Felipe Carvalho, especialista em energia solar e CEO da ClickLivre Energia.

Novas usinas previstas em 2026



Com seis novas fazendas solares previstas para entrar em operação ao longo de 2026 nas regiões norte e noroeste de Minas Gerais, a empresa ampliará sua operação no estado. Hoje, a ClickLivre soma cerca de 50 MWp de capacidade instalada em fazendas solares e atende aproximadamente 10 mil clientes.

A expansão também tem impacto ambiental. A companhia já contabiliza cerca de 4 mil toneladas de emissões evitadas anualmente, número que deve crescer com as novas usinas previstas para o interior do estado.

“Cada usina que entra em funcionamento representa toneladas de CO? que deixam de ser lançadas na atmosfera. Quando somamos isso ao longo de um ano, estamos falando de um impacto ambiental concreto e mensurável, não apenas de uma promessa sustentável”, pontua Felipe Carvalho.

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Sobre a ClickLivre Energia



A ClickLivre Energia é uma empresa mineira especializada em energia solar por assinatura que atua desde 2021 no mercado de geração distribuída. A companhia oferece solução prática e 100% digital para residências e empresas de pequeno, médio e grande porte em Minas Gerais, sem a necessidade de obras, investimentos nem instalação de equipamentos, reduzindo a conta de luz dos consumidores. A energia fornecida é limpa e certificada, proveniente de fazendas solares próprias conectadas à rede da distribuidora, com a proposta de contribuir para a transição energética no estado.