Starr conclui aquisição do IQUW Group

A Starr, uma organização multinacional de investimentos e seguros, anunciou hoje que concluiu a aquisição do IQUW Group, ao criar uma plataforma de (re)seguros especializados mais ampla e diversificada, com melhores capacidades no mercado de Londres, Bermudas e no setor de seguros de automóveis para o varejo no Reino Unido.

A Starr, após a fusão, agora atende a um número maior de clientes e corretores em classes de seguros mais especializadas e segmentos de mercado ao redor do mundo. Com o IQUW Group, a Starr consolidou sua posição no mercado de Londres e estabeleceu sua agência de gestão como a nona maior da Lloyd's. É importante destacar que a Starr continuará operando com grande ênfase em subscrição de riscos e oferecendo a melhor experiência e atendimento a corretores e clientes. Clientes e corretores irão se beneficiar de uma oferta de produtos mais ampla, decisões mais ágeis, maior solidez financeira e alcance mundial expandido.

A capacidade de resseguro da Starr também é significativamente aprimorada após esta transação. A IQUW Re Bermuda e a unidade de negócios de resseguro da IQUW em Londres passarão a operar sob a marca Starr Re, ao subscrever resseguros recebidos pela empresa e reforçar sua capacidade de proporcionar um portfólio diversificado de produtos em diversas regiões geográficas e ramos de atividade. A Starr Re irá se beneficiar da solidez financeira da Starr, o que irá permitir uma alocação de capital criteriosa ao longo dos ciclos de mercado e posicionar o Grupo para melhor atender os clientes no mercado de (re)seguros.

Em 2025, o IQUW Group emitiu US$ 1,88 bilhão em produto mundial bruto (GWP), compostos por negócios emitidos pela IQUW (Sindicato 1856), ERS (Sindicato 218), a maior seguradora especializada em automóveis do Reino Unido na Lloyd's, e IQUW Re Bermuda. O Sindicato 1856 passará a se chamar Starr e a IQUW Re irá operar como Starr Re. A ERS continuará operando sob sua marca atual, devido a sua forte e estabelecida presença no mercado de automóveis do Reino Unido. Não haverá mudança de marca para o Sindicato 1919 da Starr.

"A conclusão desta transação impulsiona a estratégia da Starr de iniciar um negócio de subscrição mundial, diversificado e de excelência. Sinto o prazer de dar as boas-vindas a nossos novos colegasàStarr", disse Jeff Greenberg, Presidente de Conselho e Codiretor Executivo da Starr. "Juntos, formamos uma plataforma maior e mais resiliente, com a escala e a experiência necessárias para competir e vencer nos mercados internacionais, bem como gerar crescimento sustentável a longo prazo."

Steve Blakey, Presidente e Diretor Executivo da Starr Insurance Holdings, comentou: "Estamos muito satisfeitos em reunir nossos talentosos colaboradores e garantir que nossos clientes e corretores tenham o mesmo suporte integrado e acesso a um conjunto mais amplo de soluções especializadas. Como organização unificada, manteremos o foco incansável em fornecer um serviço excepcional a nossos corretores e clientes em todos os aspectos de nosso negócio."

Peter Bilsby, que irá liderar os negócios internacionais da Starr, disse: "A conclusão desta transação é um momento de orgulho a todos que contribuíram para dar origem ao IQUW Group. Desde o início, nossa ambição era criar uma plataforma especializada de alto desempenho, definida por grandes talentos e tecnologia e dados líderes de mercado. Agora, como parte da Starr, podemos nos beneficiar de ser parte de uma organização multinacional mais sólida e diversificada."

A transação recebeu todas as aprovações regulatórias necessárias. Os termos financeiros não foram divulgados ao público.

Consultas da mídia:

Starr

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Jonathan Watson (Londres)

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Prosek (assessor de relações públicas da Starr)

Doug Campbell (Londres)

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Kate Dillon (Nova York)

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Sobre a Starr

Starr é o nome comercial da divisão de investimentos da C. V. Starr & Co., Inc. e das empresas de seguros e assistência em viagens da Starr International Company, Inc., e suas subsidiárias. A Starr é uma organização líder mundial em investimentos e seguros, com presença em seis continentes. Mediante suas seguradoras operacionais, a Starr oferece produtos de seguros patrimoniais, de responsabilidade civil, acidentes e saúde, além de uma gama de coberturas especializadas, incluindo seguros de aviação, marítimos, de energia e de responsabilidade civil excedente. As subsidiárias de seguros da Starr com domicílio nos EUA, Bermudas, China, Hong Kong, Malta, Singapura, Suíça e Reino Unido possuem classificação "A" (Excelente) da A.M. Best. Os sindicatos da Starr no Lloyd's contam com a classificação "AA-" (Muito Forte) da Lloyd's Standard & Poor's.

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Jonathan Watson

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