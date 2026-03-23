Pamplona Alimentos fecha 2025 com R$ 2,53 bilhões em receita

A Pamplona Alimentos S/A,?empresa?catarinense especialista em?carne suína?com?77?anos?de história, acaba de divulgar o?seu relatório?financeiro?referente ao exercício de 2025.?No período, a fabricante registrou um faturamento de R$ 2,53 bilhões, que representa um crescimento de 5,05% em relação ao ano anterior.

Esse desempenho foi sustentado pela evolução simultânea dos mercados interno e externo. No Brasil, a receita avançou 2,89%, enquanto as vendas internacionais registraram expansão de 7,33%, refletindo a estratégia de diversificação geográfica e comercial da companhia. Como resultado, a Receita Operacional Líquida totalizou R$ 2,22 bilhões, um aumento de 5,36% comparando com 2024.

Já os investimentos totalizaram R$ 52,1 milhões em 2025, o que significa um crescimento de 56,77% frente ao exercício anterior. Os recursos foram direcionados à modernização industrial, projetos de eficiência operacional e iniciativas de inovação tecnológica voltadas à cadeia produtiva.

“O ano passado foi marcado pela continuidade da estratégia de diversificação de mercados e pelo avanço em eficiência operacional. Mesmo em um ambiente de custos pressionados, mantivemos a trajetória de crescimento da receita e ampliamos os investimentos em modernização e inovação”, afirma Irani Pamplona Peters, diretora-presidente da Pamplona Alimentos.

Ao longo de 2025, a companhia também avançou no ciclo estratégico baseado na ampliação do portfólio de produtos de maior valor agregado, na transformação digital e no desenvolvimento genético da cadeia produtiva. No campo operacional, modernizou processos industriais, implementou melhorias tecnológicas voltadas à produção de carne suína e reforçou sua estrutura logística, com ajustes na rede de distribuição para ampliar eficiência e capacidade de resposta ao mercado.

Perspectivas 2026

Para 2026, a companhia prioriza a consolidação do ciclo de investimentos, o avanço em inovação genética, a ampliação de certificações internacionais e a preparação para os impactos da Reforma Tributária. A disciplina financeira e o fortalecimento da geração de caixa permanecem no centro da estratégia.

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“A combinação entre eficiência operacional, verticalização da cadeia produtiva, presença internacional e investimentos estruturais amplia a nossa capacidade, como companhia, de atravessar ciclos do setor e sustentar nossa estratégia de crescimento no longo prazo”, complementa Irani Pamplona Peters.