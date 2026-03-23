Campanha alerta para doença renal em pets no Brasil

A Doença Renal Crônica (DRC) em cães e gatos está no centro da campanha Março Amarelo, promovida pela Elanco Saúde Animal ao longo do mês. A iniciativa busca ampliar o acesso à informação sobre a condição, considerada progressiva e silenciosa, e reforçar a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento veterinário contínuo para preservar a qualidade de vida dos animais.

A campanha tem como foco disseminar informações sobre os riscos associados à doença e as possibilidades de manejo clínico. A ação também destaca a relevância da parceria entre médicos-veterinários e responsáveis no cuidado contínuo dos animais diagnosticados.

A DRC é caracterizada pela perda gradual da função dos rins, comprometendo a capacidade do organismo de filtrar substâncias e eliminar toxinas. Entre os fatores associados ao desenvolvimento da doença estão predisposição genética, infecções, intoxicações, doenças inflamatórias, uso inadequado de medicamentos nefrotóxicos, desidratação crônica e o envelhecimento. Estimativas apontam que a incidência varia entre 0,5% e 7% em cães e entre 1,6% e 20% em gatos, com aumento significativo em animais idosos.

Os sinais clínicos podem incluir fadiga, perda de apetite, emagrecimento e vômitos — sintomas que, muitas vezes, surgem de forma gradual e dificultam a identificação precoce da DRC. Por esse motivo, especialistas destacam a importância do monitoramento clínico regular, principalmente em animais mais velhos.

“A colaboração entre veterinários e responsáveis é essencial para adesão ao tratamento e acompanhamento adequado da doença”, afirma Camila Camalionte, médica-veterinária e gerente técnica da divisão de Pet Health da Elanco.

Segundo a médica-veterinária, o manejo clínico da DRC pode envolver diferentes estratégias voltadas ao controle dos sintomas e das comorbidades associadas, incluindo suporte nutricional, estímulo ao apetite, controle da anemia e acompanhamento cardiovascular, sempre conforme avaliação individualizada.

A Elanco oferece um portfólio de opções para apoio ao manejo multimodal da DRC e de suas comorbidades, com foco em bem-estar e qualidade de vida dos pacientes.

Elura™



Elura™ é uma solução oral sabor baunilha indicada para estimular o apetite em gatos. Seu princípio ativo é a capromorelina, substância que atua de forma semelhante à grelina, hormônio relacionado à fome. O tratamento foi aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) para o gerenciamento da perda de peso em gatos com DRC e pode contribuir para o aumento do consumo alimentar e do peso corporal.

Varenzin™



Varenzin™ é uma solução oral que atua no estímulo à produção de eritropoetina, hormônio responsável pela formação de hemácias. Seu princípio ativo, o molidustat, foi incorporado às diretrizes da International Renal Interest Society (IRIS) para o manejo da anemia associada à DRC em gatos. A possibilidade de administração domiciliar é apontada como um fator que pode favorecer a adesão ao tratamento.

Fortekor™ Flavour



Fortekor™ Flavour é um medicamento em comprimidos à base de benazepril, indicado para o tratamento da DRC em cães e gatos e da insuficiência cardíaca congestiva em cães. O produto integra uma linha que recebeu certificação de bem-estar animal pela FairFood. A formulação inclui tecnologia voltada à palatabilidade, com o objetivo de facilitar a administração.

O conjunto de abordagens terapêuticas é indicado para auxiliar no controle das comorbidades associadas à DRC dentro de uma estratégia multimodal, com foco na qualidade de vida dos pacientes.

“O objetivo é ampliar o acesso à informação e contribuir para que o manejo da doença seja mais eficiente e viável no dia a dia, favorecendo a qualidade de vida dos animais”, pontua Mariana Gabaldi, coordenadora de marketing de Pet Health da Elanco Brasil.

A campanha Março Amarelo da Elanco destaca que o acompanhamento contínuo pode contribuir para maior conforto e bem-estar ao longo da evolução do quadro clínico.

Mais informações sobre a campanha e conteúdos educativos sobre saúde animal podem ser consultados no site e nos perfis oficiais da Elanco no Instagram (@elancopetsbr) e no LinkedIn (@elancobrasil).

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Sobre a Elanco



A Elanco Animal Health (NYSE: ELAN) é uma empresa global do setor de saúde animal, dedicada ao desenvolvimento de soluções para prevenção e tratamento de doenças em animais de produção e de companhia. Com atuação internacional, a companhia investe em inovação e em iniciativas voltadas ao suporte de médicos-veterinários, produtores e responsáveis por animais, com foco em saúde, bem-estar e sustentabilidade no setor.