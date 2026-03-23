AliExpress faz 16 anos e amplia uso de compras coletivas

O AliExpress, plataforma de comércio eletrônico do Alibaba International Digital Commerce Group, deu início a uma campanha para marcar os seus 16 anos de operação. A ação, que segue até 25 de março, reúne ofertas em diferentes categorias e combina distintas formas de acesso a descontos dentro do aplicativo.

Uma das ferramentas disponibilizadas é o Group Buy, modalidade de compra coletiva que permite aos consumidores acessar preços mais baixos ao participar de uma mesma oferta em grupo. O recurso foi lançado no Brasil em novembro de 2025 e, segundo a empresa, vem ganhando adesão desde então. Durante a campanha, produtos selecionados podem ter descontos de até 50% nesse formato.

O modelo se baseia na organização de consumidores em torno de uma compra comum, incentivando o compartilhamento de ofertas e ampliando o acesso a preços reduzidos. A iniciativa reflete um movimento mais amplo do comércio eletrônico, que passa a incorporar dinâmicas colaborativas ao processo de compra.

Além das compras coletivas, a campanha reúne itens com descontos que podem chegar a 80% em categorias como eletrônicos, tecnologia, acessórios e equipamentos para criação de conteúdo. Parte dessas ofertas está concentrada no canal Marcas+, área dedicada a lojas oficiais de fabricantes e marcas que atuam dentro da plataforma, incluindo empresas internacionais e vendedores brasileiros.

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A estratégia também inclui transmissões ao vivo realizadas dentro do aplicativo, nas quais são apresentados produtos e distribuídos cupons e créditos aos usuários. Outras mecânicas, como acúmulo de moedas e jogos, permitem obter descontos adicionais ao longo da navegação.