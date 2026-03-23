A Venture Global e a Vitol anunciam novo acordo de compra de GNL

Hoje, a Venture Global, Inc. (NYSE: VG) e a Vitol anunciaram a assinatura de um novo acordo vinculativo para a compra de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas por ano (MTPA) de gás natural liquefeito (GNL) dos EUA da Venture Global por cinco anos, a partir de 2026, para ser fornecido pelo portfólio da Venture Global.

“A demanda global por GNL flexível e confiável dos EUA está crescendo rapidamente, e a Venture Global tem orgulho de trabalhar com empresas líderes em comercialização de GNL como a Vitol para fornecer esse suprimento essencial ao mercado”, disse o CEO da Venture Global, Mike Sabel. “Graças ao nosso modelo inovador, temos a capacidade de fornecer aos nossos clientes suprimento de GNL a curto, médio e longo prazo, e este acordo é mais um passo importante na diversificação do prazo do nosso portfólio de GNL.”

“A Vitol tem o prazer de trabalhar com a Venture Global, uma produtora e fornecedora líder de GNL para os mercados mundiais”, disse Pablo Galante Escobar, Diretor Global de GNL da Vitol. “O GNL é importante para muitas economias em todo o mundo. Por meio desta transação, a Vitol está expandindo sua base de fornecimento para poder oferecer fontes de energia diversificadas e confiáveis ??aos nossos clientes e parceiros em todo o mundo.”

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora americana de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo dos EUA, com mais de 100 MTPA de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global começou a produzir GNL em sua primeira instalação em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos Estados Unidos. Os negócios verticalmente integrados da empresa incluem ativos em toda a cadeia de abastecimento de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, transporte marítimo e regaseificação. Os três primeiros projetos da empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados em Louisiana, ao longo do Golfo da América. A Venture Global está desenvolvendo projetos de captura e sequestro de carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Sobre a Vitol

A Vitol é líder em energia e commodities. A Vitol produz, gerencia e fornece energia e commodities, incluindo metais, para consumidores e indústrias em todo o mundo. Além de seu negócio principal, o comércio, a Vitol investe em infraestrutura globalmente, com mais de US$ 13 bilhões investidos em ativos de longo prazo. Fundada em Rotterdam em 1966, hoje a Vitol atende seus clientes em cerca de 40 escritórios em todo o mundo. Em 2025, a Vitol entregou mais de 600 milhões de toneladas equivalentes de petróleo (mTOE) de energia e obteve receitas de US$ 340 bilhões.

A Vitol é uma participante consolidada nos mercados de GNL, tendo iniciado a comercialização de GNL em meados dos anos 2000. Possui um portfólio global diversificado de contratos e participações acionárias em GNL, o que lhe permite fornecer aos clientes soluções de fornecimento personalizadas a curto e longo prazo. Em 2025, a Vitol entregou 23 milhões de toneladas de GNL e 1.800 TWh de gás natural.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam abrangidas pelas disposições de porto seguro para declarações prospectivas contidas na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e na Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, conforme alterada (a “Lei de Bolsa de Valores”). Todas as declarações aqui contidas, com exceção das declarações de fatos históricos, são "declarações prospectivas". Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "pode", "poderia", "irá", "deveria", "espera", "planeja", "projeta", "pretende", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "potencial", "busca", "almeja", "continua", o negativo desses termos ou outra terminologia comparável.

Essas declarações prospectivas, sujeitas a riscos, incertezas e suposições a nosso respeito, podem incluir declarações sobre nosso desempenho futuro, nossos contratos, nossas estratégias de crescimento previstas e tendências que impactam nossos negócios. Essas declarações são apenas previsões baseadas em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Existem fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam materialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Esses fatores incluem nossa necessidade de capital adicional significativo para construir e concluir projetos futuros e ativos relacionados, e nossa potencial incapacidade de obter tal financiamento em termos aceitáveis, ou mesmo de obtê-lo; nossa potencial incapacidade de estimar com precisão os custos de nossos projetos e o risco de que a construção e operação de gasodutos e conexões de gasodutos para nossos projetos sofram estouros de custos e atrasos relacionadosàobtenção de aprovações regulatórias, riscos de desenvolvimento, custos de mão de obra, indisponibilidade de trabalhadores qualificados, riscos operacionais e outros riscos; a incerteza em relação ao futuro da dinâmica do comércio global, acordos comerciais internacionais e a posição dos Estados Unidos sobre o comércio internacional, incluindo os efeitos das tarifas; nossa dependência de nossos contratados EPC e outros para a conclusão bem-sucedida de nossos projetos, incluindo a potencial incapacidade de nossos contratados de cumprirem suas obrigações contratuais; diversos fatores econômicos e políticos, incluindo a oposição de grupos ambientalistas ou outros grupos de interesse público, ou a falta de apoio do governo local e da comunidade necessária para nossos projetos, o que poderia afetar negativamente o status de licenciamento, o cronograma ou o desenvolvimento, a construção e a operação geral de nossos projetos; e riscos relacionados a outros fatores discutidos no “Item 1A – Fatores de Risco” de nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (“SEC”) e quaisquer relatórios subsequentes arquivados na SEC. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento referem-se apenasàdata deste comunicadoàimprensa e baseiam-se em premissas que consideramos razoáveis ??nesta data. Não nos comprometemos a atualizar essas declarações para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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