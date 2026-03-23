O interesse por “seguro de moto barato” cresceu em 2026, associado à busca por proteção com menor impacto no orçamento e à necessidade de comparar coberturas antes de contratar. Segundo o portal Smartia, o tema ganhou destaque em materiais explicativos sobre o mercado de seguros para motocicletas e as variáveis que influenciam o preço final das apólices.

Não há um preço único para a modalidade. Para o portal Smartia, o custo anual do seguro pode variar, em média, entre 3% e 10% do valor da motocicleta, dependendo de fatores de risco avaliados pela seguradora. Ainda segundo o portal Smartia, as variações também se relacionam ao modelo, à região de circulação e ao tipo de cobertura contratado.

As faixas divulgadas em comparativos reforçam a dispersão de valores. No comparativo do seguroauto.org, o seguro de moto pode ficar entre R$ 400 e R$ 2.500 por ano, dependendo do perfil do condutor e das condições da cotação. Em derivação semelhante, para o guia da Smartia, o preço pode variar entre R$ 600 e R$ 3.000 anuais, conforme modelo, perfil e localidade.

Uma das diferenças mais citadas é a escolha entre coberturas básicas e mais amplas. De acordo com o Guia da Economize, o seguro focado em roubo e furto (básico) aparece com médias nacionais a partir de R$ 600 por ano para motos de 150 cc/160 cc, podendo chegar a R$ 1.200, e tende a subir em cilindradas maiores. O mesmo Guia da Economize ON relaciona o custo-benefício à exposição ao risco e ao valor do bem segurado.

Quando o recorte é por marca e modelo, o detalhamento costuma ficar mais evidente. Segundo o portal Smartia, uma tabela com preços médios para motos Honda em 2026 apresenta faixas anuais por modelos como Biz e CG 160, além de apontar patamares superiores em motos de maior cilindrada. O conteúdo ressalta que são estimativas e que variáveis como cidade, idade e cobertura podem alterar o prêmio.

Os guias também listam fatores que tendem a encarecer a apólice. De acordo com o Guia da Economize ON, idade do condutor, tempo de habilitação, localidade e uso do veículo entram na conta do risco e podem pressionar o valor. Em linha semelhante, segundo o portal Smartia, motos mais visadas, rotinas com maior circulação e regiões com maior exposição a ocorrências tendem a elevar o preço.

Para reduzir custos, uma das estratégias citadas é calibrar a franquia conforme a capacidade financeira do proprietário. De acordo com o Guia da Economize, a franquia elevada pode reduzir o prêmio anual, mas aumenta o desembolso do segurado em caso de sinistro parcial, exigindo avaliação cuidadosa antes da contratação.

Outra alternativa mencionada nos conteúdos é reforçar segurança e armazenagem. Segundo o portal Smartia, medidas como instalar rastreador/bloqueador, usar alarme e manter a moto em garagem fechada podem reduzir o valor do seguro em determinados cenários. De acordo com o Guia da Economize ON, dispositivos de segurança e rastreador homologado podem gerar desconto médio na faixa de 10% a 20%, variando conforme regras da seguradora e condições da proposta.

A comparação entre propostas aparece como recomendação recorrente. No comparativo do seguroauto.org, são descritas coberturas comuns como roubo e furto, colisão, danos a terceiros, assistência 24 horas e perda total, com menção à indenização vinculada a referências usuais do mercado, conforme condições de cada contrato. Em complemento, segundo o portal Smartia, comparar diferentes combinações de cobertura, assistência e franquia ajuda a entender o que “barato” significa em cada caso, evitando que a economia reduza proteções relevantes.

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Como apoio à pesquisa do consumidor, páginas temáticas também reúnem explicações e caminhos de comparação. Na página Seguro de Moto da Economize, o conteúdo organiza informações sobre modalidades e orientações gerais para quem busca cotação e entendimento de coberturas. No mesmo sentido, segundo o portal Smartia, materiais de 2026 reforçam que revisar o seguro periodicamente e manter dados corretos de uso e perfil contribui para cotações mais aderentes ao risco real.