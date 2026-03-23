A Carta Verde voltou a ganhar destaque em 2026 por estar associada à circulação legal de veículos brasileiros em viagens terrestres para países do Mercosul. Segundo o portal Smartia, o documento é apresentado como requisito para entrada e tráfego em países vizinhos e, sem ele, o motorista pode enfrentar impedimento na fronteira, multas e até retenção do veículo, conforme regras locais e fiscalizações.

Na definição do produto, segundo o portal Smartia, o Seguro Carta Verde é um seguro internacional obrigatório voltado à responsabilidade civil e foi criado por acordo entre países do Mercosul para garantir indenização a terceiros em acidentes causados por veículos estrangeiros; o guia também cita que o acordo foi firmado em 1994. Em derivação semelhante, a página institucional da Economize On descreve que a Carta Verde cobre danos a terceiros fora do Brasil e não se aplica ao próprio veículo do condutor.

Sobre onde é exigida, segundo o portal Smartia, em 2026 continuam integrando o acordo Argentina, Paraguai e Uruguai, com a regra de validade fora do país de registro do veículo. A Economize On também descreve a Carta Verde como obrigatória para veículos matriculados no Brasil que ingressam nesses países do bloco, reforçando o enquadramento para viagens internacionais por via terrestre.

Em relação às coberturas, de acordo com o conteúdo do SeguroAuto.org, a Carta Verde garante danos materiais a terceiros, danos corporais a terceiros e custos judiciais/honorários legais decorrentes de acidentes. Já o blog da Economize On descreve a cobertura como voltada a danos pessoais e materiais causados a terceiros, além de custos judiciais no exterior, dentro das condições previstas no certificado.

No detalhamento de limites mínimos, o blog da Economize On informa parâmetros “padronizados internacionalmente”, citando valores como até US$ 40.000 por pessoa envolvida, até US$ 200.000 por evento e até US$ 20.000 por item danificado, conforme apresentado no guia do portal.



O que não é coberto aparece como um ponto central para evitar confusão com seguros completos. Segundo o portal Smartia, a Carta Verde não protege o carro do próprio motorista e não cobre roubo, furto ou perda total. Nas páginas por destino da Economize On, o material reforça que o seguro não cobre o próprio veículo, motorista/passageiros e assistência 24h ou guincho, por se tratar de responsabilidade civil contra danos a terceiros.

A distinção entre Carta Verde e “seguro auto internacional” também aparece como tema recorrente em 2026. Segundo o portal Smartia, a Carta Verde é frequentemente confundida com um seguro de carro completo, mas se limita a cobrir prejuízos causados a outras pessoas. Em material do SeguroAuto.org, o seguro auto internacional é descrito como uma cobertura voltada a indenizar vítimas de acidentes e, no caso de viagens ao Mercosul (Argentina, Uruguai e Paraguai), a denominação mais comum para a exigência de responsabilidade civil é “Carta Verde”.

Quanto à fiscalização e à dinâmica de viagem, segundo o portal Smartia, a verificação do documento ocorre em aduanas e também durante abordagens em rodovias e áreas urbanas, com menção a checagens frequentes em trechos da Argentina. Na mesma linha, a Economize On descreve que a Carta Verde é fiscalizada na fronteira e durante abordagens em território uruguaio, indicando que o documento pode ser solicitado além do momento de entrada no país.

No tema de contratação digital, segundo o portal Smartia, há um passo a passo de contratação online com etapas como inserção de dados do veículo, escolha do período de cobertura, pagamento e recebimento do documento digital. A Economize On também descreve emissão rápida e digital em poucos minutos, enquanto o SeguroAuto.org reúne critérios objetivos para avaliar contratação online, como preço e agilidade na emissão, apresentados como fatores de decisão do consumidor.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como apoio ao público, páginas de categoria reúnem materiais explicativos e guias sobre Carta Verde em 2026. A Economize On mantém uma seção com lista de conteúdos sobre seguro Carta Verde e artigos relacionados ao tema, enquanto o SeguroAuto.org apresenta uma página temática com curadoria de conteúdos sobre “Seguro Carta Verde”, direcionando para materiais do próprio site.