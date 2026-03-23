Cervejaria marca presença na 36ª edição da Super Rio

O Grupo Petrópolis — cervejaria com capital 100% nacional — participou da 36ª SRE Super Rio Expofood, que aconteceu entre os dias 17 e 19 de março, no Riocentro. A presença como patrocinadora da feira — um dos maiores eventos voltados ao B2B da América Latina, reunindo mais de 180 expositores — reforça a estratégia da companhia de ampliar a presença de suas marcas no Estado, especialmente no setor supermercadista e nas novas modalidades do varejo.

O estande do Grupo atualizou o seu variado portfólio, por meio de uma gôndola virtual, que permitiu navegar por todos os produtos, levou ativações das principais marcas, além de proporcionar aos visitantes a oportunidade de fazer degustações no estande. Entre os destaques apresentados no evento estão as cervejas Itaipava, Petra e Black Princess e a linha TNT de energéticos e bebidas esportivas.

“A Super Rio é uma oportunidade valiosa para gerar negócios, estreitar relações com parceiros comerciais e aproveitar para tracionar as vendas dos produtos do nosso portifólio”, afirma Fábio Bemi, diretor nacional de Autosserviço do Grupo Petrópolis. “O Rio de Janeiro é um dos mercados prioritários para o Grupo Petrópolis e, especialmente neste ano, estamos felizes em poder reforçar nossa presença no evento”, completa Bemi.

A estratégia de fortalecimento da presença no Rio em 2026 foi iniciada no início do ano, com o patrocínio da cerveja premium Black Princess ao torneio Rio Open, a maior competição de tênis da América Latina, realizado no Jockey Club. O bar de Black Princess instalado dentro do estande da Super Rio, que funcionou como um espaço de relacionamento com clientes e parceiros, foi inspirado nas ativações da marca no Rio Open.

Durante o torneio internacional de tênis, o Grupo promoveu uma série de ativações da marca Black Princess pela cidade, que envolveram desde uma ação na área de desembarque do aeroporto do Galeão, em que os passageiros eram recepcionados com uma lata de Black Princess criada exclusivamente para o torneio, até uma campanha de marketing veiculada em mídia exterior na cidade e diversas ativações em supermercados e lojas de conveniência da cidade.



No Carnaval de 2026, a cidade do Rio de Janeiro recebeu uma homenagem da cerveja Itaipava, ganhando uma lata especial que trazia uma expressão carioca típica na embalagem. A campanha tinha o objetivo de gerar identificação, valorizar as particularidades de cada capital e estreitar a conexão com o consumidor. Além do Rio, foram homenageadas Salvador, São Paulo e Belo Horizonte.

A presença na feira Super Rio foi uma oportunidade de divulgar também a marca TNT. Como patrocinadora da NBA, as embalagens do energético trazem a marca da maior liga de basquete do mundo, o que atrai a atenção de uma legião de fãs da liga no Brasil, estimada em mais de 50 milhões de pessoas. Já a bebida esportiva TNT é patrocinadora de três dos maiores clubes do Rio: Flamengo, Fluminense e Botafogo. Além dos três times cariocas, a marca patrocina Cruzeiro, Santos, Atlético-MG e Bahia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Considerada uma das principais feiras de negócios do setor nas Américas, a Super Rio Expofood é organizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) e pela Base Eventos, reunindo varejistas, fornecedores e profissionais do setor nos três dias de evento.