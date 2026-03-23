Hotel em Natal lança curso gratuito de garçom com premiações

Enquanto a hotelaria brasileira vive um cenário de retomada acelerada, cresce também a pressão sobre um ponto sensível do setor: a falta de profissionais qualificados. Uma reportagem recente da Revista Hotéis alerta para um “apagão de mão de obra” iminente, impulsionado por dificuldades de contratação em funções operacionais e de atendimento, com impacto na qualidade do serviço e até na capacidade de operação plena de alguns empreendimentos.

É nesse contexto que o Esmeralda Praia Hotel anuncia uma novidade que amplia sua atuação para além da hospedagem: a abertura da Escola Esmeralda, iniciativa voltada à formação prática e à empregabilidade. Para inaugurar o projeto, o hotel lança um curso de garçom com duração de 30 dias e premiação para os participantes com melhor desempenho em um ranking.

Para colaboradores do Esmeralda, o objetivo é claro: transformar capacitação em oportunidade de trabalho. “A gente entendeu que a conversa sobre mão de obra não é só ‘recrutar mais’. É formar melhor, com rotina, disciplina e reconhecimento para quem se destaca”, afirma Aline Araújo, coordenadora de RH do Esmeralda Praia Hotel.

O lançamento acontece em um momento em que a rotatividade tem se mantido alta no setor. Segundo levantamento citado pela reportagem, o turnover médio acumulado até junho de 2025 foi de 26,19%, com casos acima de 40%; a média mensal registrada (4,84%) indicava tendência de ultrapassar 55% no ano.

Escola Esmeralda abre inscrições para curso de garçom

As inscrições para a primeira turma da Escola Esmeralda abrem com vagas limitadas e podem ser encerradas a qualquer momento, conforme a ocupação das turmas. O curso de garçom terá duração de 30 dias e seguirá uma mecânica de ranking de desempenho, com premiação para os três participantes mais bem colocados ao final do processo.

O 1º lugar receberá R$ 1.500, o 2º lugar, R$ 1.000, e o 3º lugar, R$ 500. Segundo Gianluca D'Alessandro, CEO do Esmeralda Praia Hotel, o modelo foi pensado para valorizar desempenho e constância. “A gente quer premiar quem leva o curso a sério: presença, evolução, postura e resultado. É uma forma de reconhecer mérito com um incentivo real”, explica.

A inscrição pode ser feita por meio do link oficial, no qual o candidato deverá se cadastrar e enviar currículo com foto (meio busto). O objetivo é facilitar o acesso e reduzir barreiras no primeiro contato, ponto importante em um setor que enfrenta baixa procura e desalinhamento entre perfil buscado e oferta de candidatos, como destaca a reportagem.

Curso de 30 dias terá rotina prática, alimentação inclusa e possibilidade de contratação

Durante o período, os participantes terão café da manhã e almoço inclusos, e outros benefícios que serão detalhados na comunicação oficial.

Ao final do curso, será aplicada prova teórica. Todos os participantes receberão certificado de participação, e os aprovados poderão seguir para etapa de aprendizagem com possibilidade de contratação.

Para Gianluca D'Alessandro, diretor do hotel, o projeto nasce como resposta prática a um problema que já afeta a operação do setor. “A falta de profissionais não é um tema abstrato. Ela bate no dia a dia do hotel, na consistência do serviço e na experiência do hóspede. A Escola Esmeralda é uma forma de preparar gente e, ao mesmo tempo, identificar talentos para crescer com qualidade”, afirma.

Uma iniciativa de capacitação com ganhos mensuráveis e comunicação transparente

Para esclarecer o processo, o Esmeralda reuniu as principais perguntas que costumam aparecer antes da inscrição.

Segundo a equipe do hotel, o curso será gratuito, os participantes receberão certificado de participação ao final e quem já trabalha em outro local pode se inscrever, desde que consiga cumprir a rotina do curso.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser encerradas assim que a turma for preenchida.

Dessa forma, a Escola Esmeralda estreia com um objetivo definido: formar profissionais para a operação, reconhecer desempenho e conectar treinamento com oportunidade de trabalho.

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“Quando você melhora o atendimento, melhora tudo: a experiência do hóspede, a confiança da equipe e a qualidade do destino como um todo. A Escola Esmeralda nasce com essa visão”, resume Gianluca D'Alessandro.