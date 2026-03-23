Venture Global lança sua primeira campanha publicitária: "Unstoppable Energy"

Hoje, a Venture Global, Inc. (NYSE: VG) lança sua primeira campanha publicitária nacional – "Unstoppable Energy" (Energia Imparável). A campanha milionária, com duração de um ano, inclui comerciais em emissoras de TV nacionais e locais, além de anúncios em mídia exterior, impressa e digital. A empresa está orgulhosa de contar com um ganhador do Oscar Billy Bob Thornton como locutor da campanha.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260323261381/pt/

"A Venture Global sente o prazer de revelar sua primeira campanha publicitária nacional, com a voz do talentoso Billy Bob Thornton", disse Mike Sabel, Diretor Executivo da Venture Global. "A campanha Unstoppable Energy retrata a tenacidade e a inovação que impulsionam nossa empresa todos os dias. Estamos orgulhosos de apresentar a filosofia e a história da marca Venture Global nos EUA,àmedida que nos consolidamos com um dos maiores exportadores de gás natural liquefeito (GNL) do mundo.

Sobre a Venture Global

A Venture Global é uma produtora e exportadora dos EUA de gás natural liquefeito (GNL) de baixo custo, com mais de 100 MTPA de capacidade em produção, construção ou desenvolvimento. A Venture Global iniciou a produção de GNL em sua primeira unidade em 2022 e agora é uma das maiores exportadoras de GNL dos EUA. Os negócios verticalmente integrados da empresa incluem ativos em toda a cadeia de suprimentos de GNL, incluindo produção de GNL, transporte de gás natural, embarque e regaseificação. Os três primeiros projetos da empresa, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG e CP2 LNG, estão localizados na Louisiana, ao longo da Costa do Golfo dos EUA. A Venture Global está desenvolvendo projetos de Captura e Eliminação de Carbono em cada uma de suas instalações de GNL.

Declarações Prospectivas

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas. Pretendemos que tais declarações prospectivas sejam abrangidas pelas disposições de salvaguarda para declarações prospectivas contidas na Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, em sua versão alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), e na Seção 21E da Lei da Bolsa de Valores de 1934, em sua versão alterada (a "Lei da Bolsa de Valores"). Todas as declarações, exceto declarações de fatos históricos, incluídas aqui são "declarações prospectivas". Em alguns casos, as declarações prospectivas podem ser identificadas por terminologias como "pode", "talvez", "irá", "poderia", "deveria", "espera", "planeja", "projeta", "pretende", "antecipa", "acredita", "estima", "prevê", "potencial", "busca", "visa", "continua", a forma negativa de tais termos ou outra terminologia comparável.

Estas declarações prospectivas, sujeitas a riscos, incertezas e suposições a nosso respeito, podem incluir declarações sobre nosso futuro desempenho, nossos contratos, nossas estratégias de crescimento previstas e tendências que impactam nossos negócios. Estas declarações são apenas previsões com base em nossas expectativas e projeções atuais sobre eventos futuros. Existem fatores importantes que podem fazer com que nossos resultados reais, nível de atividade, desempenho ou conquistas sejam materialmente diferentes dos resultados, nível de atividade, desempenho ou conquistas expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Estes fatores incluem nossa necessidade de capital adicional significativo para desenvolver e concluir projetos futuros e ativos relacionados, bem como nossa potencial incapacidade de obter tal financiamento em termos aceitáveis, ou mesmo de obtê-lo; nossa potencial incapacidade de estimar com precisão os custos de nossos projetos e o risco de que a construção e operação de gasodutos e suas conexões para nossos projetos sofram sobrecustos e atrasos referentesàobtenção de aprovações regulatórias, riscos de desenvolvimento, custos de mão de obra, indisponibilidade de trabalhadores qualificados, riscos operacionais e outros riscos; a incerteza quanto ao futuro da dinâmica do comércio mundial, contratos comerciais internacionais e a posição dos EUA sobre o comércio internacional, incluindo os efeitos das tarifas; nossa dependência de nossos contratados EPC e outros para a conclusão bem-sucedida de nossos projetos, incluindo a potencial incapacidade de nossos contratados de cumprirem suas obrigações contratuais; diversos fatores econômicos e políticos, incluindo a oposição de grupos ambientalistas ou outros grupos de interesse público, ou a falta de apoio do governo local e da comunidade necessária para nossos projetos, o que poderia afetar negativamente o status de licenciamento, o cronograma ou o desenvolvimento, a construção e a operação geral de nossos projetos; além de riscos referentes a outros fatores discutidos no "Item 1A – Fatores de Risco" de nosso relatório anual no Formulário 10-K para o ano concluído em 31 de dezembro de 2024, conforme apresentadoàComissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC") e quaisquer relatórios subsequentes apresentadosàSEC. Quaisquer declarações prospectivas contidas neste documento se referem apenasàdata deste comunicadoàimprensa e estão baseadas em suposições que consideramos razoáveis ??nesta data. Não nos comprometemos a atualizar estas declarações para refletir eventos ou circunstâncias subsequentes, exceto conforme exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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