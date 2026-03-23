Evento Março Delas fortalece mulheres na construção civil

A Pinta Mundi Tintas promoveu, no dia 3 de março de 2026, o evento Março Delas, iniciativa voltada ao fortalecimento e à valorização de mulheres que atuam na pintura imobiliária.

A programação contou com abertura institucional, apresentação de produtos pela Tintas Coral, além de reflexões sobre empreendedorismo e conteúdos direcionados ao desenvolvimento profissional das participantes.

O encontro também teve a participação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que trouxe orientações práticas para quem busca crescer e se estruturar no mercado, e reuniu momentos de troca de experiências, interação e sorteios, reforçando o senso de comunidade entre as profissionais presentes.

Carol Saraiva, responsável pelo marketing estratégico da Pinta Mundi, afirma que o evento foi estruturado para impactar a trajetória das participantes por meio da geração de conhecimento, do fortalecimento da autoconfiança profissional e da ampliação do senso de pertencimento dessas mulheres no setor.

Segundo a representante, o principal objetivo do Março Delas foi posicionar a empresa como uma marca que vai além do produto, atuando no desenvolvimento e no fortalecimento do empreendedorismo feminino, especialmente no segmento de pintura.

“A iniciativa também buscou consolidar a Pinta Mundi Tintas como ponte entre a pintora e o trabalho, criando conexões que podem se transformar em futuras oportunidades, relacionamento profissional e desenvolvimento contínuo”, acrescenta.

Presença feminina ainda é desafio no setor

De acordo com dados do Painel de Informações da Rais (Relação Anual de Informações Sociais), de 2021, do Ministério do Trabalho, publicado no site Movimento Econômico, as mulheres representam 11% da mão de obra formal na construção civil. Em números absolutos, são mais de 250 mil trabalhadoras em um universo de 2,3 milhões de profissionais com carteira assinada no setor. Em 2010, essa participação era menor: elas correspondiam a quase 8% do total.

Em nível global, segundo análise da National Association of Home Builders, em 2024, o número de mulheres empregadas na indústria da construção chegou a aproximadamente 1,34 milhão, o que representa 11,2% da força de trabalho do setor, a maior participação registrada nos últimos 20 anos. As informações são do site LBM Journal.

Para Nassim Katri Neto, fundador da rede de franquias Pinta Mundi Tintas, entre os principais desafios enfrentados por mulheres que atuam diretamente na pintura estão o preconceito, a necessidade de maior valorização profissional e, muitas vezes, a dificuldade de acesso a oportunidades, capacitação e visibilidade.

Na avaliação do empresário, o Março Delas contribui para fortalecer o protagonismo feminino no setor ao dar visibilidade às mulheres que já atuam na pintura.

“Nesse processo, a Pinta Mundi Tintas busca se posicionar como ponte entre essas profissionais e o mercado de trabalho, oferecendo acesso à capacitação, relacionamento, reconhecimento e conexão com o setor”, observa.

O fundador da empresa também destaca a participação do Sebrae durante o evento, com orientações sobre empreendedorismo e desenvolvimento profissional, ampliando a visão das participantes sobre como transformar a pintura em uma oportunidade de crescimento e geração de renda.

De acordo com Katri Neto, a principal mensagem deixada pelo evento é que há espaço, demanda e oportunidades para mulheres no setor da pintura. “Com preparo, dedicação e apoio, é possível construir uma trajetória sólida e respeitada. E nesse caminho, a Pinta Mundi Tintas quer ser um facilitador entre a pintora e o seu trabalho, apoiando, incentivando e aproximando essas mulheres de um mercado com muito potencial”, conclui.

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Para mais informações, basta acessar: https://pintamundi.com.br/