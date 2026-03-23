Sustentabilidade ganha espaço na hotelaria brasileira

De acordo com a pesquisa “Hotelaria em Números – Brasil 2024”, noticiada na Revista Hotéis, cerca de 30% dos hotéis e pousadas independentes do país passaram a adotar iniciativas voltadas à sustentabilidade, acompanhando o aumento da procura por hospedagens ambientalmente responsáveis.

Entre os empreendimentos que incorporaram essas práticas, aproximadamente 15% também implementaram sistemas digitais de gestão entre 2023 e 2024, medida que contribuiu para diminuir o consumo de materiais descartáveis e aprimorar a eficiência das operações.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Nacional Inn Sorocaba, localizada na cidade de Sorocaba (SP), a sustentabilidade deixou de ser apenas um diferencial e passou a integrar as prioridades operacionais da hotelaria. Segundo ele, os hóspedes valorizam cada vez mais ambientes que demonstram compromisso com o meio ambiente.

Um estudo realizado pela Hilton Worldwide Holdings Inc., em 2018, e noticiado pelo site Hotel Tech Report, aponta que cerca de um terço dos hóspedes costuma verificar as práticas ambientais e sociais de um hotel antes de efetuar a reserva. Entre viajantes com menos de 25 anos, esse comportamento é ainda mais significativo: 44% afirmam considerar esses critérios no momento de escolher a hospedagem.

“Isso nos leva a enxergar a sustentabilidade como parte da experiência, não apenas uma estratégia de marketing. É gratificante perceber que cada detalhe — desde a coleta seletiva até a eficiência energética — dialoga com o planejamento urbano e ambiental da cidade”, destaca o diretor.

Sustentabilidade integrada à operação hoteleira

Atualmente, de acordo com Aly, práticas como o uso de iluminação em LED, sistemas de climatização mais eficientes e o aproveitamento da luz natural tornaram-se cada vez mais comuns no setor hoteleiro. Segundo ele, em Sorocaba, essas iniciativas dialogam com a proposta da cidade de reduzir impactos ambientais e valorizar as áreas verdes.

Outro aspecto identificado pelo diretor é a adoção da coleta seletiva de resíduos e a criação de espaços verdes nos empreendimentos. “Sorocaba nos inspira a integrar essas ações, mostrando que, mesmo em um ambiente urbano, é possível manter um compromisso real com a natureza e com a fauna e flora locais”, analisa.

Além disso, o executivo ressalta que iniciativas de mobilidade sustentável, como a oferta de meios de transporte alternativos para hóspedes e colaboradores, também fazem parte desse movimento. Para ele, são medidas relativamente simples, mas capazes de gerar impactos relevantes na relação entre a hotelaria e o planejamento urbano das cidades.

Desafios na gestão do consumo de água

O diretor da rede Nacional Inn de Hotéis afirma que um dos principais desafios para reduzir o consumo de água na hotelaria está em conciliar conforto e sustentabilidade. Isso porque os hóspedes esperam banheiros funcionais e áreas externas bem cuidadas, o que exige uma gestão responsável dos recursos hídricos.

Segundo Aly, a adoção de tecnologias de redução de consumo, como torneiras automáticas ou sistemas de reaproveitamento de água, demanda investimentos e também capacitação das equipes.

“A conscientização interna é tão importante quanto a tecnológica. Explicamos para hóspedes e funcionários a importância de pequenas ações diárias, e isso cria uma cultura de cuidado que se conecta ao planejamento sustentável da cidade”, informa.

Em relação ao consumo de energia, Aly avalia que a redução de custos é um fator relevante, mas não o único motivador. De acordo com ele, os hotéis buscam cada vez mais eficiência em iluminação, climatização e aquecimento de água, mas também encaram essas mudanças como parte de um compromisso com a preservação ambiental.

“Práticas eficientes em energia contribuem para o conforto do hóspede e fortalecem a imagem do hotel como uma empresa responsável e consciente”, acrescenta.

Hotelaria como agente de educação ambiental

Aly acredita que os hotéis brasileiros podem atuar como protagonistas na promoção da educação ambiental. Iniciativas como o incentivo à redução do consumo de água, à economia de energia e à separação adequada de resíduos ajudam a disseminar práticas sustentáveis.

Para ele, parcerias com a comunidade, participação em eventos educativos e integração com parques urbanos reforçam o papel dos empreendimentos como agentes de transformação. Em Sorocaba, segundo o diretor, essa conexão ocorre de forma natural, já que a cidade valoriza o verde, a inovação e a sustentabilidade.

“Cada hotel funciona como um microcosmo da cidade. Ao adotar práticas conscientes e compartilhar informações, a hotelaria ajuda a construir uma cultura mais sustentável, mostrando que crescimento urbano e respeito ao meio ambiente podem caminhar juntos”, conclui.

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Para mais informações, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hotel/nacional-inn-sorocaba