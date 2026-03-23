LTM expande a BlueVerse ™ Tech com o AppIQ, o AgentIQ e o FusionIQ para acelerar a engenharia orientada por IA

A LTM – parceira de criatividade empresarial das maiores empresas do mundo – anunciou hoje a expansão da BlueVerseTM Tech, sua plataforma de engenharia orientada por IA, com o lançamento do AppIQ, do AgentIQ e do FusionIQ — três plataformas desenvolvidas especificamente para ajudar as empresas a modernizar aplicativos, orquestrar a entrega de software com prioridade em IA e garantir a qualidade em escala.

À medida que o desenvolvimento de software evolui da execução exclusivamente humana para a combinação de humanos e agentes inteligentes, os modelos tradicionais de engenharia e controle de qualidade (CQ) baseados em esforço estão cada vez mais incapazes de acompanhar o ritmo. Essas plataformas BlueVerseTM incorporam IA com consciência de engenharia e orientada a agentes em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software (SDLC), permitindo que as empresas avancem mais rapidamente da complexidade dos sistemas legados para sistemas digitais modernos, resilientes e de alta qualidade.

AppIQ — Modernize aplicativos legados com mais rapidez

O AppIQ aplica IA para ler e entender bases de código legadas, gerar documentação, mapear fluxos funcionais e produzir especificações acionáveis para engenharia futura. O que antes exigia semanas de engenharia reversa agora pode ser concluído em dias, reduzindo significativamente o risco e o custo da modernização.

AgentIQ — Orquestre agentes de IA em todo o ciclo de entrega de software

O AgentIQ oferece uma plataforma unificada para implantar, governar e orquestrar agentes de IA ao longo do ciclo de vida de entrega de software, com agentes prontos para uso, configuração sem código e segurança em nível empresarial — permitindo a adoção de IA em produção por equipes de engenharia.

FusionIQ — Acelere o time-to-market com qualidade garantida

O FusionIQ acelera a automação de testes corporativos em todo o ciclo de vida de testes de software, desde o entendimento de requisitos e design de testes até a criação de scripts de automação, gestão de dados de teste e otimização contínua, incorporando monitoramento e feedback orientados por IA nos fluxos de trabalho de teste

Juntos, AppIQ, AgentIQ e FusionIQ proporcionam uma redução de 40–50% no esforço de engenharia ao longo do ciclo de desenvolvimento de software — desde a modernização de legados e entrega orientada por IA até engenharia de qualidade — enquanto aceleram o time-to-market (tempo de lançamento no mercado) e reduzem os custos operacionais contínuos.

“A BlueVerseTM Tech reflete uma mudança fundamental na forma como as organizações de engenharia criam valor com IA. Ao incorporar IA em modernização, orquestração de entrega e engenharia de qualidade, estamos ajudando os clientes a reduzir a complexidade, melhorar a previsibilidade e avançar com mais rapidez e confiança — transformando a IA de experimentação em vantagem de negócios mensurável em escala”, disse Gururaj Deshpande, diretor de Operações da LTM.

Disponibilidade

O AppIQ, o AgentIQ e o FusionIQ estão disponíveis globalmente como parte das ofertas de Engenharia de Tecnologia e IA da BlueVerseTM da LTM, por meio de adoção da plataforma, serviços gerenciados e projetos de transformação. Para saber mais, acesse www.ltm.com/blueverse.

Sobre a LTM

A LTM, uma empresa do Group Larsen & Toubro, é uma empresa global de serviços de tecnologia centrada na IA, sendo parceira em criatividade empresarial das maiores empresas do mundo. Combinamos a perspicácia humana com sistemas inteligentes para ajudar os nossos clientes a criar mais valor na interseção entre a tecnologia e o conhecimento especializado. As nossas capacidades abrangem operações integradas, transformação e IA empresarial, possibilitando novas formas de trabalho, novos paradigmas de produtividade e novos caminhos para a criação de valor. Com mais de 87 000 colaboradores em 40 países e uma rede global de parceiros, a LTM é responsável pelos resultados dos nossos clientes, ajudando-os não só a superar o mercado, como também a superá-lo em termos de criatividade. Leia mais em LTM.com.

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Assessoria de mídia: Shambhavi Revandkar | Shambhavi.revandkar@ltm.com