IA na educação ganha espaço exclusivo em evento educacional

Em meio ao avanço das discussões sobre o uso da inteligência artificial nas escolas — incluindo pautas em debate no Conselho Nacional de Educação (CNE) —, a 31ª edição da Bett Brasil, evento de Inovação e Tecnologia para a Educação da América Latina, realiza o Summit IA na Educação durante a programação oficial da feira.

O encontro acontece nos dias 5 e 6 de maio, em São Paulo (SP), em um auditório exclusivo, com capacidade para 500 participantes, e tem como objetivo promover um debate aprofundado sobre os impactos, desafios e possibilidades da inteligência artificial no setor educacional.

O Summit conta com curadoria da Bett Brasil em parceria com a AI4SCHOOL, plataforma de inteligência artificial educacional desenvolvida pela Conexia Educação. A proposta é estruturar as discussões a partir das demandas reais das escolas, com foco em governança, ética, segurança e aplicação prática da tecnologia.

Entre os especialistas confirmados estão Gil Giardelli, fundador da 5ERA; Sandro Bonás, CEO da Conexia Educação; Guilherme Cintra, diretor de Inovação e Tecnologia da Fundação Lemann; Giselle Santos, pesquisadora e gestora de inovação; Mariana Ochs, coordenadora de educação do Instituto Palavra Aberta; e Alessandra Borelli, advogada especialista em Direito Digital, Proteção de Dados e Inteligência Artificial.

Segundo Sandro Bonás, CEO da Conexia Educação, a discussão sobre inteligência artificial na educação ainda carece de estrutura e direcionamento. “A inteligência artificial já faz parte da vida das escolas, mas ainda não de forma estruturada e segura. O nosso papel é trazer essa conversa para o centro do debate educacional com responsabilidade. Não se trata apenas de usar IA, mas de formar uma geração capaz de compreendê-la, questioná-la e utilizá-la com ética, consciência e propósito”, afirma.

A programação do Summit está organizada em dois eixos principais. O primeiro, “IA e o Novo Cenário da Educação”, aborda temas como gestão baseada em dados, personalização da aprendizagem, ética, privacidade e o papel do educador em contextos de automação. Já o segundo, “Estratégias, Práticas e Futuros Possíveis”, apresenta discussões sobre aplicação da IA na gestão pedagógica e administrativa, formação docente e tendências internacionais.

Para Adriana Martinelli, diretora de Conteúdo da Bett Brasil, o momento exige reflexão e experimentação. “A inteligência artificial já se posiciona como uma ferramenta estratégica dentro da educação, e tornar essa conversa mais clara e acessível é um dos nossos objetivos. É um momento de aprendizado diante dos novos desafios e possibilidades”, destaca.

O Summit IA na Educação é direcionado a educadores, gestores e lideranças de instituições de ensino públicas e privadas que atuam na tomada de decisões pedagógicas e estratégicas relacionadas ao uso de tecnologia. A iniciativa conta com patrocínio do High Five Bilingual Education e da Plataforma AZ.

A programação, composta por dez sessões, já está com inscrições abertas.



Sobre a AI4SCHOOL

Desenvolvida pela Conexia Educação, do Grupo SEB, a AI4SCHOOL é uma plataforma de inteligência artificial voltada ao contexto educacional, com foco em uso seguro, ético e pedagógico da tecnologia. A solução inclui adaptação de linguagem por faixa etária, filtros de conteúdo, supervisão parental e letramento em IA.

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Entre as funcionalidades estão o ChatEdu, assistente educacional para apoio a tarefas e revisões, geração de planos de aula e relatórios para professores, além de tutores virtuais por disciplina e trilhas formativas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a diretrizes internacionais, como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Unesco.

