Brasif e CASE renovam parceria e planejam expansão

A Brasif e a CASE Construction Equipment renovaram o contrato de distribuição de equipamentos de construção no Brasil, em um momento de aquecimento do setor. Em 2025, o faturamento da Brasif com a venda de máquinas da fabricante alcançou R$ 900 milhões, refletindo a crescente demanda por equipamentos no país.

O acordo reforça uma parceria iniciada em 1970 e que, em 2026, completa 56 anos. Diante desse cenário, a Brasif prevê investimentos na ampliação de sua rede, com a abertura de quatro novas filiais — duas no estado de São Paulo e duas em Minas Gerais —, além da inauguração de uma unidade em Minas Gerais ainda em 2026, com foco na ampliação da capilaridade e no aprimoramento do atendimento em regiões estratégicas.

A parceria entre as empresas é considerada uma das mais relevantes da rede global da CASE e acompanha a evolução do mercado brasileiro de máquinas pesadas. No acumulado, a operação já ultrapassa 14 mil equipamentos comercializados, evidenciando a consolidação da atuação conjunta no país.

“A renovação reforça a confiança construída ao longo de mais de cinco décadas e nosso compromisso de ampliar a presença da marca nas regiões onde atuamos. Seguimos investindo em estrutura, proximidade com os clientes e na expansão da rede para acompanhar o crescimento do mercado”, afirma Gustavo Avelar, CEO da Brasif.

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A movimentação ocorre em um cenário de retomada consistente dos investimentos em infraestrutura no Brasil. Segundo a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB), o país deve alcançar cerca de R$ 300 bilhões em investimentos no setor em 2026, o maior volume da série histórica, impulsionado pelo avanço do ciclo de concessões e obras — movimento que vem sustentando a demanda por máquinas e equipamentos mais eficientes e tecnológicos.



