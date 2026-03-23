RSA lança o ID Plus Sovereign Deployment: o próximo nível em segurança de identidade de alta garantia

Hoje, na RSAC Conference 2026, a RSA, líder em identidade com foco na segurança, anunciou o lançamento do RSA® ID Plus Sovereign Deployment, uma evolução revolucionária em soluções de identidade de alta garantia, projetadas para atender às necessidades de organizações que precisam manter disponibilidade constante, cumprir políticas e leis de soberania de dados e se defender contra ameaças avançadas e persistentes.

O RSA ID Plus Sovereign Deployment é a próxima evolução do RSA® ID Plus, a plataforma de segurança de gerenciamento de identidade e acesso (IAM) mais segura do mercado, com autenticação multifatorial (MFA) completa, SSO e recursos de acesso. O RSA ID Plus Sovereign Deployment apresenta um novo recurso de “implantação em qualquer lugar” que permite que órgãos governamentais, serviços financeiros, infraestruturas críticas e organizações da área da saúde modernizem sua infraestrutura de identidade, mantendo os mais altos padrões de segurança, disponibilidade e conformidade regulatória.

Diferentemente de outros fornecedores, que oferecem tecnologia limitada ou recursos reduzidos dependendo das licenças e das escolhas da organização, a RSA acredita firmemente em oferecer recursos completos de identidade, independentemente do ambiente. A capacidade de implantação em qualquer lugar do RSA ID Plus Sovereign Deployment permite que as organizações implementem soluções modernas e completas de gestão de identidade onde desejarem, incluindo configurações em nuvem privada, multinuvem, localmente e isoladas. Tal recurso possibilita que órgãos governamentais, serviços financeiros, infraestruturas críticas e organizações de saúde modernizem sua infraestrutura de identidade, mantendo os mais altos padrões de segurança, disponibilidade e conformidade regulatória.

"O RSA ID Plus Sovereign Deployment é uma resposta direta ao ambiente regulatório cada vez mais rigoroso, às realidades operacionais e às ameaças emergentes enfrentadas por nossos clientes", disse Greg Nelson, CEO da RSA. “Desenvolvemos essa solução para organizações de alta garantia, nas quais falhar não é uma opção e qualquer comprometimento é inadmissível. O RSA ID Plus Sovereign Deployment garante que órgãos governamentais, serviços financeiros, setor de saúde e infraestrutura crítica mantenham os mais altos padrões de soberania de dados, conformidade regulatória e integridade de segurança.”

"Em um cenário de ameaças em que ficar parado já representa uma vulnerabilidade, a RSA está elevando o padrão", disse Kevin Orr, presidente da divisão Federal e Estratégica da RSA. “O RSA ID Plus Sovereign Deployment é a primeira e única solução completa de identidade que permite a órgãos governamentais, serviços financeiros, infraestrutura crítica e organizações de saúde modernizarem sua infraestrutura de identidade, ao mesmo tempo em que atende aos requisitos regulatórios e dá suporteàcomplexidade operacional, sem jamais comprometer a segurança ou a disponibilidade.”

O RSA ID Plus Sovereign Deployment não só atende aos requisitos de conformidade, como também foi projetado para proteger as organizações que têm mais a perder. A solução está alinhadaàOrdem Executiva 14028,àOMB M-22-09,àOMB M2-24-14,àNIS2,àDORA e aos mandatos globais de cibersegurança e soberania de dados. Seja implementado em nuvem privada, multinuvem, localmente ou em configurações isoladas da internet, o ID Plus Sovereign Deployment coloca as organizações no controle, defendendo seus dados confidenciais contra os adversários mais persistentes e bem financiados do mundo, mesmo quando há falha de conectividade. A solução oferece:

Autenticação, acesso, diretório e governança e administração de identidade (IGA) unificados em todos os lugares: nuvem privada, multinuvem, localmente e configurações isoladas da internet — atendendo às organizações onde reside o risco, e não onde terminam as limitações de um fornecedor.

Autenticação sem senha resistente a phishing de ponta a ponta que elimina o vetor de ataque mais frequente e de maior impacto na nuvem, em desktops e em data centers, com várias opções de autenticação sem senha offline — para que a segurança se mantenha mesmo que tudo o mais falhe

Acesso seguro contra ameaças avançadas e ataques de bypass que vão além do phishing com o RSA ® Mobile Lock e o RSA ® Risk AI

Mobile Lock e o RSA Risk AI Prevenção de fraudes no Help Desk por meio do RSA ® Help Desk Live Verify

Help Desk Live Verify Resiliência aprimorada: o RSA ID Plus Sovereign Deployment pode ser implementado com o RSA Authentication Manager para fornecer recursos redundantes de autenticação e acesso durante interrupções na nuvem

Os participantes da RSAC Conference são bem-vindos para visitar o estande N 6253 da RSA para conhecer em primeira mão o RSA ID Plus Sovereign Deployment.

Recursos

Sobre a RSA

A Plataforma de Identidade Unificada da RSA, alimentada por IA, protege as organizações mais seguras do mundo contra os ciberataques de maior risco de hoje e de amanhã. A RSA fornece inteligência de identidade, autenticação, acesso, governança e capacidades de ciclo de vida necessárias para prevenir ameaças, garantir acesso seguro e permitir conformidade. Mais de 9.000 organizações dedicadasàsegurança confiam na RSA para gerenciar mais de 60 milhões de identidades em ambientes locais, híbridos e multinuvem. Para informações adicionais, visite nosso site para contatar a equipe de vendas, encontrar um parceiro ou saber mais sobre a RSA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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