Bioré realiza o evento global da marca “YOUR ONE AND ONLY” em Seongsu, Coreia do Sul

A marca de protetor solar da Kao Corporation, Bioré UV, realizou o “YOUR ONE AND ONLY. Biore Global Brand Event” para marcar o lançamento de sua campanha global, “SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.” (A luz do sol é o seu holofote, em português). A cerimônia contou com a presença do grupo masculino de renome mundial Stray Kids. Durante o evento, todos os oito membros subiram ao palco para estrear a primeira colaboração musical com o Bioré UV — o vídeo promocional manifesto da música “Endless Sun” — e participaram de uma sessão de bate-papo compartilhando histórias exclusivas da produção.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260319053088/pt/

Site especial: https://www.kao.co.jp/bioreuv/sunlightisyourspotlight/en/

Expansão global e estratégia na Coreia do Sul

Na abertura do evento, a Kao anunciou a estratégia global para o Bioré UV — atualmente disponível em 66 países e regiões —, juntamente com sua entrada em grande escala no mercado sul-coreano. Emi Kobayashi, vice-presidente da Divisão de Negócios de Cuidados com a Pele (Bioré) da Kao, fez uma apresentação delineando a ambiciosa visão da empresa: “A Coreia do Sul é um dos centros mais importantes na estratégia global da Bioré. Acreditamos que enfrentar o desafio do mercado coreano, onde os cuidados com a pele são altamente sofisticados, é um passo crucial para a Bioréàmedida que continuamos a evoluir para nos tornarmos uma marca verdadeiramente global.”

Sessão de bate-papo com Natsuki Deguchi

Na primeira parte do evento, Natsuki Deguchi, a atriz que protagoniza os comerciais japoneses do Bioré UV, subiu ao palco. Vestida com um deslumbrante vestido branco, a Sra. Deguchi fez sua entrada no tapete azul. Ao proferir suas palavras de abertura em coreano, o local explodiu em aplausos entusiásticos.

Durante a sessão de bate-papo, a Sra. Deguchi — usuária de longa data do Bioré UV — fez uma demonstração ao vivo do “Bioré UV Aqua Rich Watery Essence”, que foi recém-lançado no mercado sul-coreano. Compartilhando suas impressões sobre a textura do produto, ela comentou:

“A sensação é incrivelmente fresca e aquosa, e eu gosto muito. Ele se funde perfeitamente com a pele e dá para ver claramente como deixa a pele com um acabamento lindo e brilhante.”

Quando questionada sobre seus planos para o verão que se aproxima, ela compartilhou com um sorriso:

“Como quero sair e aproveitar o sol neste verão, o protetor solar é absolutamente essencial. Adoraria visitar a praia, fazer compras e, claro, saborear comidas deliciosas aqui na Coreia!”

Estreia do vídeo promocional manifesto e participação do Stray Kids

Na segunda parte do evento, o vídeo promocional manifesto — com a faixa “Endless Sun”, produzida pelo Stray Kids — foi exibido pela primeira vez em nível global. Quando os oito membros do Stray Kids subiram ao palco após a exibição, o local explodiu em aplausos ensurdecedores.

Ao relembrar o vídeo promocional finalizado, Lee Know compartilhou suas memórias da produção: “Filmamos na Austrália, e isso se tornou uma lembrança muito especial para mim. Estou muito feliz com o quão lindas ficaram as imagens.”

Felix comentou sobre um momento específico das gravações: “Na cena de abertura, em que eu ‘abraço o sol’, fazia um bom tempo desde minha última vez na Austrália, e eu realmente senti o calor único do sol de lá. Olhando para a paisagem deslumbrante da costa, pensei: ‘Filmar este comercial do Bioré UV aqui foi realmente a melhor escolha.’”

Hyunjin então relembrou a cena em que ele joga e pega uma embalagem de Bioré UV: “Para ser sincero, aquilo foi CGI... brincadeira!”, disse rindo. “Na verdade, acertei de primeira. Aposto que ainda consigo fazer isso de uma vez só agora.” Incentivado pelo MC, que disse: “Por que não tenta agora? Tenho certeza de que todos querem ver”, Hyunjin fez um arremesso surpresa ali mesmo no palco. Quando pegou o frasco com sucesso, o público irrompeu em aplausos. Felix então repetiu o feito, também pegando o frasco com precisão e levando a plateia ao delírio.

Sobre a mensagem por trás de “Endless Sun”, a primeira colaboração musical do grupo com o Bioré UV, HAN falou com entusiasmo sobre o processo criativo: “Quando compus essa faixa com Changbin e Bang Chan, nos concentramos no manifesto de ‘luz do sol’. Imaginamos os raios de sol como um holofote que brilha constantemente sobre nós e incorporamos esse sentimento de maneira belíssima na letra. Queríamos transmitir a mensagem de que ‘somos seres radiantes desde o momento em que nascemos, então vamos traçar nossos próprios caminhos’.”

Demonstrações interativas

Revelando os desejos pessoais dos membros!?

Após a conversa, foi realizada uma demonstração do Bioré UV utilizando uma câmera UV. Os membros acompanharam o monitor enquanto as áreas protegidas pelo protetor solar apareciam em preto, e uma cena descontraída se desenrolou quando começaram a aplicar Bioré UV uns nos outros. A interação leve e bem-humorada arrancou aplausos entusiasmados do público.

Quando questionado: “Para onde você gostaria de ir com os outros membros levando Bioré UV?”, Seungmin compartilhou seu desejo pessoal: “Mesmo em lugares com raios UV fortes, o Bioré UV vai nos proteger. Então, eu adoraria iràpraia ou acampar com os membros.”

I.N expressou seu carinho pelos fãs, dizendo:

“Quero continuar criando novos conteúdos junto com o STAY. Espero poder ver o maior número possível de vocês novamente este ano.”

Para encerrar o evento, Bang Chan deixou uma mensagem sincera aos fãs em nome do grupo:

“Esperamos que todos vocês brilhem intensamente sob o sol junto com o Bioré UV. Adoraríamos que vocês demonstrassem muito interesse e carinho pela nossa música, pelo vídeo promocional manifesto e por todo o conteúdo que criamos.”

Sobre o vídeo promocional manifesto — “SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.”

Vídeo promocional manifesto (versão de 60 segundos): http://youtube.com/watch?v=40S9ZH1gVH4

Sobre a Stray Kids

O Stray Kids é um grupo masculino da JYP Entertainment que estreou em 2018. A palavra “Stray” no nome do grupo “Stray Kids” carrega o significado de romper com antigas tradições, formatos e sistemas.

Os membros estão ativamente envolvidos na criação, composição e produção de suas próprias músicas e, em 2025, tornaram-se recordistas do álbum de K-pop mais vendido nos Estados Unidos.

Desde que seu álbum SKZ IT TAPE ‘DO IT’, lançado em novembro passado, estreou em primeiro lugar na Billboard 200 dos EUA, o grupo alcançou oito estreias consecutivas em primeiro lugar na parada. Nenhum artista havia estreado oito álbuns seguidos em primeiro lugar anteriormente, tornando-se uma conquista histórica mundial. Como resultado, o Stray Kids foi reconhecido como um dos grupos com melhor desempenho na Billboard 200 na década de 2000.

Além disso, o grupo concluiu com sucesso sua turnê mundial de maior escala até o momento, a Stray Kids World Tour [dominATE], no ano passado. Sua popularidade cresceu além do Japão e da Coreia, tornando-se um fenômeno global nos Estados Unidos e em todas as partes do mundo.

Sobre a Bioré

A Bioré é uma marca global de cuidados com a pele da Kao Corporation, que oferece produtos de alto desempenho para limpeza facial, cuidados com os poros, cuidados corporais e proteção UV, desenvolvidos para se integrar perfeitamente ao dia a dia. Aproveitando tecnologias proprietárias desenvolvidas com base na longa experiência de pesquisa da Kao, a Bioré oferece soluções que combinam eficácia com conforto, adaptadas a diferentes necessidades da pele.

Disponível em 66 países e regiões da Ásia, Américas e Europa, a Bioré continua a expandir sua presença global e a ser a escolha de consumidores em todas as partes do mundo.

Site oficial da marca Biore UV: https://www.kao.co.jp/bioreuv/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260319053088/pt/

Escritório de Relações Públicas da Kao Biore UV (na KMC Co., Ltd.)

Takasu ririka / Otsuka takahiro / Sato eri

Tel. da Biore: +81-3-6261-7413

E-mail: info@kmcpr.co.jp

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