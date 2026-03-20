Celso e Pedro Viáfora lançam álbum gravado ao vivo

Os cantores e compositores Celso Viáfora e Pedro Viáfora lançam o álbum “Me Deixa Ser O Seu Parceiro”. O trabalho foi gravado ao vivo durante as apresentações realizadas no Centro Cultural São Paulo (CCSP) e apresenta uma união das trajetórias autorais de pai e filho. São apresentadas canções compostas em parceria pelos dois, como “Feliz Pra Cachorro” e “Nem Terminou”, além de títulos da carreira de cada um, como “Não Vai Dar Certo” e “Gargalhadas”.

Para o show que deu origem ao álbum, as canções recebem arranjos novos — de Neymar Dias e Celso Viáfora — que utilizam um quinteto de cordas (composto por dois violinos, viola, violoncelo e contrabaixo acústico), além de percussão.

Com 45 anos de carreira e dez discos lançados, Celso Viáfora traz para o projeto a experiência de quem transita entre a composição e a literatura. O compositor reforça que o trabalho conjunto mantém o foco na produção constante: “O tempo passa e as coisas mudam, mas viver a música segue sendo a direção motriz tanto para mim quanto para o Pedro”. O álbum sucede seu projeto mais recente, “A Vida É” (2021), mantendo a característica de documentar o processo criativo.

Pedro Viáfora, que soma 15 anos de trajetória com passagens pelo coletivo 5 a Seco e o duo Pedros, destaca a colaboração técnica e artística envolvida no registro. “Claro que nosso envolvimento transcende a música. Mas o que se traduziu neste disco foi a sintonia musical, tanto em obras que temos em parceria como em nossos sucessos construídos com outros parceiros que ganharam vida nova”, afirma o músico. Em 2024, Pedro lançou o single “Medos Não Fazem Fogueira”, trabalho que antecedeu esta reunião no palco com Celso.



O álbum já está disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer e YouTube Music.



Para mais informações, basta acessar: https://celsoviafora.com.br/

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