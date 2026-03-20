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MOOVpay amplia poder de compra das classes C e D

Empresa aposta em crédito digital e parcelamento para acelerar conversão de vendas e reduzir churn, em meio ao avanço da digitalização do consumo no Brasil

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Repórter
20/03/2026 17:50

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MOOVpay amplia poder de compra das classes C e D
MOOVpay amplia poder de compra das classes C e D crédito: DINO

Dados afirmam que o ecossistema de pagamentos brasileiro vive uma transformação acelerada, impulsionada pela digitalização e pelo avanço das fintechs. Nesse cenário, a MOOVpay, empresa brasileira de meio de pagamento especializada em soluções de crédito digital, posiciona o pagamento como pilar estratégico para o varejo, com impacto direto na conversão de vendas e na fidelização de clientes.

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A exemplo da pesquisa da MeuTudo, citada em matéria do portal Bahia Econômica, que indica que 27,5% dos consumidores já utilizam parcelamento digital como forma de controle financeiro, e 27% afirmam utilizar o Pix parcelado como alternativa ao cartão de crédito. Esse movimento reforça a necessidade de soluções flexíveis e acessíveis, capazes de atender a diferentes perfis de consumo e reduzir barreiras na jornada de compra.

Segundo dados internos da MOOVpay, lojistas que adotaram sua solução registraram:

  • Aumento médio de 18% na taxa de conversão de vendas;
  • Redução de até 22% no churn de clientes recorrentes;
  • Maior ticket médio, impulsionado pela possibilidade de parcelamento sem burocracia.

A força do Pix e das carteiras digitais

Segundo o relatório Fiserv Insights 2026, o Pix já representa mais de 40% das transações digitais realizadas no Brasil, consolidando-se como um dos principais meios de pagamento utilizados pelos consumidores. O estudo também aponta que o uso de carteiras digitais registrou crescimento de 28% em 2025, impulsionado pela conveniência e pela integração com programas de fidelidade. O estudo também aponta que o uso de carteiras digitais cresceu 28% em 2025, impulsionado pela conveniência e pela integração com programas de fidelidade. Além disso, 73% dos consumidores já aceitam pagamentos diretamente pelo celular, embora ainda mantenham o uso de terminais físicos para complementar a experiência.

A mesma pesquisa mostra que o modelo Buy Now Pay Later (BNPL) já é considerado por 35% dos consumidores brasileiros como alternativa ao cartão de crédito tradicional. O relatório aponta ainda que esse formato, aliado ao crédito digital oferecido por fintechs, apresenta potencial para ampliar o ticket médio em até 20% e reduzir barreiras de compra.

Crédito digital e Buy Now Pay Later (BNPL)

De acordo com Nauro Freitas, CEO da MOOVpay, a integração do modelo Buy Now Pay Later (BNPL) representa uma mudança relevante na etapa de checkout, tornando-a mais estruturada e conveniente para consumidores e varejistas.

Freitas explicou que "a redução do churn no varejo está diretamente ligada à diminuição de atritos no momento da compra. Nesse sentido, a oferta de crédito instantâneo e personalizado no Ponto de Venda (PDV) contribui para ampliar a confiança do consumidor e favorecer a continuidade da relação com o estabelecimento".

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O executivo acrescentou, dizendo que o varejo brasileiro projeta crescimento contínuo, acompanhado por consumidores cada vez mais digitais. "Nesse cenário, a MOOVpay busca expandir sua atuação e consolidar o pagamento estratégico como parte da dinâmica competitiva do setor", finaliza.



Website: http://www.moovpay.com.br

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