Tecnogera investe R$ 50 milhões e amplia atuação no Nordeste

A empresa brasileira Tecnogera, com sede em São Paulo, especializada em soluções de energia temporária e equipamentos industriais, anunciou investimento de R$ 50 milhões voltado à ampliação de sua estrutura no Nordeste, com foco nos estados do Ceará e da Bahia.

O aporte está sendo direcionado à expansão da frota de equipamentos, reforço logístico e ampliação das equipes técnicas e comerciais na região. A iniciativa ocorre em um contexto de crescimento de setores como agronegócio, construção civil, eventos corporativos e tecnologia nos dois estados.

A região Nordeste tem concentrado novos projetos de geração de energia e atraído investimentos em infraestrutura e desenvolvimento econômico, o que contribui para o aumento da demanda por soluções de suporte energético em diferentes segmentos.

Esses projetos estão conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN), rede responsável por integrar a geração e a transmissão de energia no país.

De acordo com Jorge Moreno, diretor de Novos Negócios da companhia, a estratégia está relacionada ao aumento da necessidade de sistemas de energia temporária em atividades industriais e projetos de infraestrutura.

“Há demanda crescente por suporte energético em obras, operações industriais e empreendimentos que exigem testes técnicos, ampliação de capacidade ou planos de contingência”, afirma.

Entre os equipamentos disponibilizados estão grupos geradores, bancos de carga, torres de iluminação, plataformas elevatórias elétricas, compressores e sistemas de controle de temperatura. Os serviços atendem indústrias, hospitais, centros comerciais, empreendimentos do agronegócio, obras de infraestrutura e eventos de grande porte.

O movimento também acompanha a expansão de projetos considerados de missão crítica, como data centers, segmento que vem registrando novos investimentos na região. Esses empreendimentos demandam sistemas redundantes e testes de carga antes da entrada em operação.

A empresa informa ainda que vem ampliando o uso de soluções híbridas, combinando geradores a diesel e sistemas de baterias, com foco em eficiência operacional e gestão energética.

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Apesar de já manter operações no Nordeste, a companhia afirma que o investimento busca ampliar a capacidade de atendimento local e fortalecer sua estrutura regional. A expectativa é acompanhar o avanço de projetos industriais, energéticos e de infraestrutura previstos para a região nos próximos anos.