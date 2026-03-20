A PUMA revela sua mais poderosa linha de uniformes de futebol internacional até agora nas ruas de Nova York

A empresa global de esportes PUMA revelou seus novos uniformes de seleções nacionais para 11 países em um evento de rua na Domino Square, em Nova York, que colocou o futebol, a música, a gastronomia e a cultura no centro das atenções em uma celebração do esporte. Em vez de fazer o lançamento em um estádio ou em um filme promocional da marca, a PUMA optou por revelar os uniformes em ação, usados pela primeira vez por jogadores da comunidade local de cada país nas ruas de Nova York.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260320610521/pt/

Reinforcing its status as a leading force in football kits at this summer’s competition, PUMA unveiled jerseys for 11 nations, including the most prominent African partner federations of any brand in the tournament, in a community-first celebration of football, music, and culture in New York City.

Quatro continentes estão unidos sob 11 nações: Portugal, Marrocos, Gana, Paraguai, Senegal, Costa do Marfim, República Tcheca, Suíça, Nova Zelândia, Áustria e Egito. Isso confirma a posição da PUMA como uma força líder no futebol internacional, vestindo quase um quarto de todas as nações que disputarão a maior competição deste verão, com as seleções africanas mais proeminentes entre todas as marcas de uniformes do esporte.

“Queríamos nos conectar com as comunidades de fãs, marcando presença nos lugares e momentos que são importantes para eles. Este evento foi construído com base nessa ideia, oferecendo aos jogadores locais a oportunidade de experimentar esses novos uniformes em ação antes de qualquer outra pessoa: no campo da própria cidade”, disse Nadia Kokni, vice-presidente global de Marketing de Marca da PUMA.

O evento, centrado em uma série de caminhões personalizados, cada um representando uma das 11 nações da PUMA por meio de identidade visual, gastronomia local, música e artefatos culturais — vários deles trazidosàvida por artistas das próprias comunidades. Os fãs puderam ver e vestir as camisas das seleções antes de qualquer outra pessoa, com os uniformes sendo revelados pela primeira vez no campo da cidade por meio de um torneio estruturado de 4 contra 4, organizado pela NYC Footy.

Lendas do futebol como Ricardo Quaresma (Portugal), Asamoah Gyan (Gana) e El Hadji Diouf (Senegal) estiveram presentes como representantes de suas nações, conectando gerações do esporte.

Um espaço com música ao vivo animou o evento, embalando a ação do início ao fim, com uma seleção de DJs representando várias das nações e uma apresentação ao vivo do aclamado artista ganês Black Sherif. O streamer de mídia social Fanum e o coletivo Daily Paper (Jefferson & Abde) também participaram como convidados especiais.

“A cultura do futebol é o que nos impulsiona, e esta coleção reflete esse compromisso. Equipando nações em quatro continentes, com quase um quarto de todas as seleções que disputarão a maior competição deste verão vestindo PUMA, estamos marcando presença no maior momento do futebol, reforçando a posição da PUMA como uma das principais marcas do futebol internacional. Combinando inovação de ponta em desempenho com identidade cultural, esta coleção une excelência técnica e o espírito que reúne nações no maior palco do mundo,”Disse Dominique Gathier, vice-presidente de Esportes Coletivos da PUMA.

Com até 11 seleções podendo usar PUMA no cenário internacional neste verão, a empresa chega forte ao torneio desta temporada. As federações africanas parceiras da PUMA — incluindo Gana, Senegal, Costa do Marfim, Marrocos e Egito — são as mais destacadas no torneio, enquanto Portugal, amplamente considerado como tendo uma de suas melhores equipes já montadas, está entre as favoritas europeias.

A PUMA já vestiu lendas do futebol como Pelé, Eusébio, Maradona, Cruyff e Matthäus, e esse rico legado está incorporado ao DNA de cada uniforme revelado no evento.

A coleção 2026 estará disponível a partir de 24de março, e este evento marca a primeira apresentação pública da linha completa de uniformes das seleções nacionais da PUMA, apresentando a inovadora tecnologia ULTRAWEAVE da marca e o tecido dryCELL, que absorve o suor, em todas as camisas. As camisas réplica são produzidas com a iniciativa RE:FIBRE da PUMA, refletindo o compromisso da marca com inovação responsável em produtos.

Detalhes completos sobre os produtos e inovações estarão disponíveis em um comunicado de imprensa dedicado em 24 de março.

Conteúdo visual do evento:LINK

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PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, dedicando-se ao design, desenvolvimento e comercialização de calçados, roupas e acessórios. Fundada em 1948, a PUMA ajuda os melhores atletas e equipes do mundo a atingirem seu máximo desempenho com seus produtos inovadores. Conhecida por seu icônico logotipo do gato e pela Formstrip, a empresa oferece produtos de alto desempenho em categorias como Futebol, Corrida e Treinamento. Suas coleções Sportstyle têm suas raízes no esporte e inspiram os consumidores ao celebrar a cultura esportiva. Com sua longa história e forte tradição, a PUMA se orgulha de possuir um dos arquivos mais completos do setor, com muitos produtos icônicos, como o Suede e o Speedcat. O PUMA Group é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega mais de 20.000 pessoas e tem sede em Herzogenaurach, na Alemanha. Para informações adicionais, acesse https://about.puma.com.

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