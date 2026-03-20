Empreender pode deixar jovens fora dos planos de saúde

Uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos Sociedade, Universidade e Ciência (Sou_Ciência), da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em parceria com o Instituto de Pesquisa IDEIA, revelou que 30% dos jovens entre 18 e 27 anos querem ter o próprio negócio, enquanto apenas 11% afirmam querer trabalhar com carteira assinada (CLT).

Diante do desejo crescente de trabalhar de forma independente, surge um desafio estrutural para atender a esses jovens. No Brasil, 53 milhões de pessoas possuem planos de saúde e, desse total, 73% (38,6 milhões) que possuem planos de saúde são empresariais, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Uma vez que a cobertura cresce em linha direta com o emprego formal, como mostram estudos do Instituto de Estudos da Saúde Suplementar (IESS), menos jovens na CLT pode significar menos acesso aos planos de saúde.

Novos modelos de acesso à saúde ganham espaço no Brasil

Diante desse cenário, aumenta a demanda por modelos alternativos de acesso à saúde. Para atender a essa necessidade, a CrowdCare, uma plataforma online de financiamento coletivo para despesas médicas, chegou ao Brasil no início de 2026.

Segundo Karina Brito, CEO da CrowdCare no Brasil, o modelo de negócios da startup é um fundo coletivo voltado, exclusivamente, para o financiamento de despesas médicas, incluindo consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos hospitalares e clínicos. Para se tornar membro, basta baixar o aplicativo, já disponível para Android e iOS.

“Atualmente, contamos com três modalidades de associação: a individual, para pessoas de 0 a 54 anos; a individual para pessoas de 54 a 64 anos; e a associação familiar, para até quatro pessoas. Os membros da CrowdCare são considerados pacientes particulares. Com isso, podem escolher livremente médicos, laboratórios, hospitais e outros serviços elegíveis para financiamento, sem burocracias ou restrições, em todo o Brasil”, explica a executiva.

“Após a adesão, os membros podem acionar a CrowdCare por meio do aplicativo para solicitar apoio com suas despesas médicas. O membro paga a mensalidade e, a cada despesa médica, há uma coparticipação acessível. O mais importante é que esse compromisso é sempre fixo, independentemente do valor da conta médica. A única exceção é o parto”, comenta Karina.

“Na prática, o funcionamento ocorre da seguinte forma: o membro realiza uma consulta médica, efetua o pagamento diretamente ao profissional e solicita o reembolso, que é realizado com o desconto da coparticipação, pelo aplicativo”, acrescenta.

Karina também destaca que, em despesas maiores, como exames ou cirurgias, a CrowdCare pode negociar diretamente com o hospital e cobrir os custos, caso o membro não disponha de recursos para quitar a conta naquele momento.

Totalmente digital

Para além da mudança nas relações de trabalho, apontada pelos estudos, jovens das gerações Z e Millennials lideram o uso de aplicativos e plataformas digitais para cuidados com a saúde, com maior adesão à telemedicina e soluções digitais, segundo estudo da McKinsey.

“Diante desse cenário, a CrowdCare vem ao encontro dos hábitos e comportamentos desse público, uma vez que os serviços são 100% digitais e com foco na experiência do usuário. O aplicativo centraliza a jornada, permitindo que o membro se comunique com a empresa, solicite reembolsos e acesse outras funcionalidades”, relata Karina.

“Adicionalmente, o aplicativo oferece consultas médicas e psicoterapia online, descontos em medicamentos, cobertura para vacinas fora do calendário do Ministério da Saúde e acesso a um consultor de saúde disponível 24 horas por dia, sete dias por semana”, completa a executiva.

Uma revolução na saúde

“Em meio à transformação do mercado de trabalho e à digitalização dos serviços de saúde, iniciativas como a CrowdCare refletem um movimento mais amplo de reconfiguração do acesso à assistência médica no Brasil. A combinação entre autonomia profissional e soluções flexíveis tende a ganhar relevância nos próximos anos, especialmente entre as gerações mais jovens, que buscam alternativas compatíveis com novos estilos de vida e trabalho”, finaliza Karina.

Sobre a CrowdCare

A CrowdCare é uma plataforma colaborativa que oferece uma alternativa acessível aos planos de saúde tradicionais. Combinando financiamento coletivo comunitário, atendimento virtual e suporte personalizado, a CrowdCare ajuda os membros a acessarem e financiarem cuidados de saúde sem redes credenciadas, cobranças inesperadas e burocracias. Com sede em Deerfield Beach, Flórida, a CrowdCare está comprometida em construir um modelo de saúde impulsionado pelas pessoas e não pelo lucro.

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Para saber mais informações, basta acessar: https://crowdcare.com.br/