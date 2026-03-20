Sorocaba integra o programa Turismo 60+ SP

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), cadastrou o município no programa Turismo 60+ SP, iniciativa que promove destinos turísticos voltados ao público com mais de 60 anos. Criado pelo Governo do Estado de São Paulo, o programa tem como objetivo estimular a inclusão social, fortalecer a convivência entre os participantes e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população idosa por meio do turismo.

Sob coordenação da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, a ação disponibiliza viagens gratuitas com estrutura completa. Os pacotes incluem hospedagem, refeições, passeios guiados, acompanhamento de guia de turismo, seguro viagem e kit do participante, em roteiros que podem durar até quatro dias.

Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra diversas unidades na cidade, incluindo o Golden Park Sorocaba, afirma que a inscrição de Sorocaba no programa Turismo 60+ já tem gerado expectativa na rede hoteleira, e muitos hotéis estão animados com a possibilidade de receber grupos da terceira idade. De acordo com ele, trata-se de um público em crescimento, que valoriza conforto e experiências completas durante a viagem.

“Estamos com boas expectativas em ver a cidade ganhando destaque como destino turístico no Estado de São Paulo. Já percebemos também que os hotéis estão se mexendo, ajustando detalhes na estrutura e nos serviços para que todo mundo se sinta bem acolhido: há movimento de ajustes em reservas, promoções e treinamentos da equipe”, detalha.

O especialista menciona ainda que a visibilidade proporcionada pelo programa é tão relevante quanto os resultados imediatos. Segundo ele, empreendimentos hoteleiros já identificam que a participação na iniciativa pode atrair não apenas o público idoso, mas também acompanhantes e familiares, contribuindo para ampliar e consolidar a presença de Sorocaba no segmento do turismo sênior.

Hotéis se preparam para atender o público da terceira idade

Com o objetivo de receber o público da terceira idade, os hotéis precisam contar com quartos acessíveis, banheiros adaptados, sinalização clara e áreas comuns que priorizem a mobilidade. Outro ponto, destacado por Aly, é a oferta de serviços completos, como refeições balanceadas, acompanhamento de guias de turismo em passeios e assistência personalizada.

Ele também observa a importância de considerar o tempo e a rotina desse público. Segundo o diretor, pessoas idosas tendem a preferir horários mais flexíveis para refeições e atividades, além de roteiros que evitem deslocamentos excessivos e passeios muito cansativos.

“Os acompanhantes fazem a diferença. Segundo as diretrizes do programa Turismo 60+ SP, até 20% dos grupos de idosos podem incluir familiares ou cuidadores, garantindo que todos se sintam seguros e bem acolhidos. Esse detalhe faz a experiência mais inclusiva e agradável, mostrando que não se trata apenas de turismo, mas de bem-estar e convivência social”, analisa.

Para o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, Sorocaba vive um momento de adaptação. De acordo com ele, muitos hotéis já oferecem infraestrutura básica adequada, mas ainda há necessidade de ajustes específicos para atender à terceira idade, como rampas, elevadores, cardápios adaptados e programas de lazer mais tranquilos.

Além disso, Aly destaca a importância do treinamento das equipes. Segundo ele, profissionais que atuam diretamente no atendimento aos hóspedes devem estar preparados para lidar com demandas que exigem mais cuidado, paciência e atenção aos detalhes, desde a recepção até os serviços de quarto e alimentação.

“Essa preparação vai além da estrutura física, envolve planejamento e cuidado, e acredito que Sorocaba está no caminho certo”, sintetiza.

Turismo sênior pode ampliar permanência e movimentar economia

De acordo com o executivo, turistas com mais de 60 anos tendem a estender a estadia, principalmente quando encontram programas completos e seguros. Diferentemente de viagens rápidas, eles preferem explorar cada detalhe do destino, com passeios culturais e momentos de lazer sem pressa.

“Quem participa do programa Turismo 60+ conta com pacotes de até quatro dias, incluindo hospedagem, alimentação e passeios, o que naturalmente prolonga a permanência. Esse roteiro completo incentiva que eles se sintam confortáveis e motivados a curtir mais a cidade”, confirma.

Além disso, por não estarem tão vinculados a férias escolares ou feriados prolongados, esse público pode viajar em qualquer época do ano, ajudando a manter hotéis ocupados mesmo fora da alta temporada.

“Isso gera um efeito positivo indireto: hotéis e serviços passam a planejar pacotes, promoções e eventos fora da alta temporada, estimulando o setor a inovar e reduzir os períodos de baixa ocupação”, cita.

Para o diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, o turismo voltado para a terceira idade tem um impacto econômico relevante e diferenciado. Segundo ele, a autonomia e o poder aquisitivo desse público garantem um gasto médio maior por turista, mas de forma sustentável, já que valorizam qualidade em vez de quantidade. “É um tipo de visita que contribui para a economia local de maneira consistente e previsível”, conclui.

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