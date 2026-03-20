Maceió ganha protagonismo nos eventos corporativos

Os eventos corporativos brasileiros vêm registrando números significativos nos últimos anos. Dados da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) revelam que o mercado movimentou cerca de R$ 12,7 bilhões em 2025, consolidando-se como um dos principais motores da atividade turística nacional.



De acordo com uma análise da DataEventos, o setor apresentou crescimento de 19,98% em relação ao ano anterior. Nesse cenário, o Nordeste desponta como protagonista, com aumento de 8% na participação e responsável por 20% dos eventos realizados no país, conforme relatório produzido pela plataforma Zig.



Segundo Pietro Coelho, sócio-diretor da Rede Ritz de hotéis, a descentralização de congressos e convenções, antes concentrados em São Paulo e Rio de Janeiro, tem impulsionado destinos nordestinos. “O crescimento dos eventos corporativos na região está diretamente ligado à melhoria da infraestrutura aeroportuária, à expansão da malha aérea e ao aumento da oferta hoteleira com padrão internacional”.



“Além disso, há um movimento claro de descentralização dos grandes eventos para destinos com melhor custo-benefício e alta qualidade de experiência, como o Nordeste, que reúne tarifas mais competitivas, boa conectividade e uma proposta de valor que combina negócios e bem-estar”, acrescenta.



O executivo ressalta que Maceió, em especial, vem se estabelecendo como destino estratégico por reunir boa conectividade aérea, estrutura urbana e hotelaria consolidada, além de oferecer logística eficiente para eventos.

“A proximidade entre aeroporto, hotéis e centros de convenções facilita a operação e reduz custos, tornando a cidade cada vez mais competitiva no segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), que engloba reuniões, incentivos, conferências e exposições”, avalia.



As exigências das empresas organizadoras de eventos também têm se tornado mais sofisticadas. Coelho afirma que infraestrutura tecnológica, conectividade eficiente, flexibilidade de espaços e equipes especializadas viraram requisitos básicos. “Outro ponto essencial é a capacidade de personalização, desde o layout dos salões até a experiência gastronômica e o suporte logístico. Sustentabilidade, segurança e integração com soluções digitais de gestão de eventos também se tornaram fundamentais”, considera.



O diretor reforça que o impacto econômico dos eventos corporativos no Nordeste é significativo, especialmente por gerar fluxo constante ao longo do ano, reduzindo a sazonalidade e movimentando setores como transporte, gastronomia, serviços técnicos e comércio local.

“Esse segmento contribui para a geração de empregos, aumento da arrecadação e fortalecimento da cadeia produtiva do turismo, além de posicionar a região como polo de negócios e inovação”, pontua ele.



Rede Ritz investe para atender à demanda crescente



O sócio-diretor da Rede Ritz ressalta que investir em infraestrutura, tecnologia e excelência em serviços pode contribuir para elevar o padrão dos eventos corporativos na região. “O papel da rede hoteleira é oferecer soluções completas para eventos e fortalecer parcerias com operadoras, organizadores e empresas, ajudando a consolidar o Nordeste como uma alternativa competitiva e eficiente para o mercado corporativo nacional e internacional”, destaca.



Nesse contexto, o Ritz Lagoa da Anta tem se dedicado à modernização de espaços e tecnologia audiovisual, além da qualificação de equipes. O hotel também oferece salas modulares e áreas versáteis, que podem atender desde reuniões executivas até convenções de grande porte.

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O hotel trabalha com atendimento personalizado e parcerias estratégicas com organizadores e fornecedores, buscando garantir eficiência operacional e alto padrão de serviço. A integração entre hospedagem, eventos e lazer visa criar uma experiência completa para empresas e participantes.



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