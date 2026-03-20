Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de março

O Dia Mundial da Água, data estabelecida pela ONU em 1993 e celebrada em dia 22 de março, visa alertar que o acesso à água limpa e ao saneamento básico é direito humano fundamental. Representa uma questão de saúde pública, dignidade humana e desenvolvimento socioeconômico.

Cerca de 70% do corpo humano é composto por água. O bom funcionamento do organismo depende da ingestão de água em dosagem adequada. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são necessários 35 ml diários para cada quilo corporal para o adulto de 18 a 55 anos. A água é um importante componente do plasma sanguíneo, respondendo pelo transporte de nutrientes, oxigênio e sais minerais para as células.

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 6) está relacionado com a água potável e o saneamento. O compromisso é permitir que processos de tratamento de água tenham uma gestão sustentável, garantindo um tratamento seguro para todos envolvidos no processo de utilização deste recurso natural.

Segundo estudo realizado pelo Instituto Cerrados, no Brasil, 3.427 mil rios nascem no Cerrado e chegam ao bioma Amazônia. Milhares de outros rios chegam ao Pantanal, formando a Bacia do Paraguai; outros descem para o Sul, compondo a Bacia do Paraná; a Nordeste, formam a Bacia do Parnaíba e, a Leste, a do São Francisco.

Embora detenha 12% da água potável do planeta, o Brasil tem uma distribuição desigual: mais da metade da superfície de água do país (61%) está na Amazônia, onde vivem 4,2 milhões de brasileiros. Já a Caatinga, que abriga 32 milhões de habitantes, tem menos de 1 milhão de hectares de superfície de água (981 mil, ou 5% do total). Com 2,2 milhões de hectares, a Mata Atlântica tem 13% da superfície de água no Brasil, seguida pelo Pampa (1,8 milhão de hectares, ou 10% do total) e Cerrado (1,6 milhão de hectares, ou 9% do total).

“A qualidade da água tem peso fundamental no desenvolvimento da sociedade. A conservação dos mananciais protege o meio ambiente e garante qualidade de vida para as pessoas e animais, seja nos centros urbanos ou na zona rural”, frisa Vininha F. Carvalho, economista, ambientalista e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

As empresas utilizam como alternativa o reuso para economizar e permitir maior disponibilidade de água para o abastecimento humano. Este processo promove a renovação do ciclo hídrico, apoia o desenvolvimento social e gera benefícios financeiros.

Para auxiliar o setor público e privado a elaborar, implementar e avaliar planos de segurança hídrica com a finalidade de assegurar o fornecimento de água segura e potável, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) conta com a ABNT NBR 17080:2023 – Plano de segurança da água — Princípios e diretrizes para elaboração e implementação. Ao todo são mais de 170 normas da ABNT voltadas ao uso da água em setores como abastecimento, saneamento básico, construção civil e sistemas hidráulicos.

A ABNT NBR 17080:2023 apresenta os requisitos para elaboração, implementação e avaliação de planos de segurança da água com a finalidade de assegurar o fornecimento de água segura e potável, por meio de um enfoque de avaliação e gestão de risco desde o manancial ou fonte até o ponto de consumo, independentemente do seu porte e das tecnologias de tratamento utilizadas.

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“A norma é aplicável a Sistemas de Abastecimento de Água para Consumo Humano (SAA), Sistema Alternativo de Abastecimento de Água para Consumo Humano (AS), operados por prestadores de serviços de água públicos e privados”, conclui Vininha F. Carvalho.