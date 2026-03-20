Cetrel aborda economia circular no SITEC Ambiental 2026

A Cetrel participou do primeiro dia do SITEC Ambiental 2026, em 18 de março, em São Paulo. Representada por dois profissionais, a empresa apresentou práticas voltadas à gestão de recursos, em linha com o tema do evento: a conversão de investimentos sustentáveis em propósito e valor de marca.

No período da manhã, Victor Cunto integrou o painel “Gestão de Resíduos - da responsabilidade de redução na geração à Economia Circular”. Durante a apresentação, abordou a relação entre economia circular e práticas de Total Waste Management (TWM). “A reciclagem é diferente da circularidade. Enquanto a reciclagem é a etapa de recuperação de valor do processo, a circularidade é um modelo de negócio que atua na concepção e na geração de valor. A implementação depende de mudança de mentalidade”, afirmou.

No período da tarde, Álvaro Teixeira participou do painel “Eficiência Hídrica - Cada Gota Conta: reduzindo custos e protegendo seu negócio”. Em sua apresentação, tratou da gestão de recursos hídricos com foco no reúso de água na indústria. “Além dos ganhos ambientais, o reúso é importante para a segurança hídrica. Permite reduzir a dependência de mananciais e ampliar a eficiência no uso da água nos processos produtivos”, disse.

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O seminário foi realizado nos dias 18 e 19 de março, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, e reuniu discussões sobre descarbonização e sustentabilidade no setor produtivo.